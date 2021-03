Les Israéliens votent à nouveau pour décider de l'avenir de Netanyahu

par Jeffrey Heller

JERUSALEM, 23 mars (Reuters) - Les Israéliens sont appelés aux urnes mardi pour se prononcer sur la survie politique de Benjamin Netanyahu lors des quatrièmes élections législatives organisées en deux ans, l'expérimenté Premier ministre espérant que son rôle dans le rapide déploiement des vaccins contre le coronavirus lui permettra de remporter un nouveau mandat.

Aucun favori ne se détache clairement dans les enquêtes d'opinion réalisées en amont du scrutin.

Au pouvoir sans discontinuer depuis 2009, un record, Benjamin Netanyahu, 71 ans, fait l'objet d'accusations de corruption qu'il dénonce.

Les sondages indiquent une progression de son parti, le Likoud (droite), au cours des ultimes jours de campagne, laissant entrevoir une nouvelle coalition conservatrice au pouvoir avec environ la moitié des 120 sièges à la Knesset.

Moins probable, une alliance réunissant des partis de l'ensemble du spectre politique opposés à un nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu pourrait aussi se rapprocher d'une prise de pouvoir, sans toutefois disposer d'une majorité parlementaire, selon les enquêtes d'opinion.

Les bureaux de vote ouvriront à 07h00 (05h00 GMT) et fermeront à 22h00 (20h00 GMT), heure à partir de laquelle les sondages de sortie des urnes pourraient donner une première tendance, voire dessiner un vainqueur.

Yari Lapid, ancien ministre des Finances à la tête du parti centriste Yesh Atid, apparaît comme le principal rival de Benjamin Netanyahu.

Aucun parti n'a par le passé obtenu suffisamment de votes pour disposer à lui seul d'une majorité parlementaire. Il se pourrait ainsi que les résultats des élections législatives constituent seulement un point de départ, avec un clair vainqueur déterminé lors de négociations sur une coalition gouvernementale.

LE PARTI BLEU ET BLANC EN DIFFICULTÉ

Pour ses détracteurs, Benjamin Netanyahu cherchait la tenue d'un nouveau scrutin seulement à des fins personnelles, avec l'espoir de disposer de suffisamment de soutiens au parlement pour faire voter un texte afin de mettre fin aux poursuites judiciaires à son encontre.

Benjamin Netanyahu a rejeté ces accusations et toute implication dans des manoeuvres destinées à obtenir une immunité. Il n'a toutefois pas exclu que des alliés entreprennent de telles démarches.

Durant la campagne, l'actuel Premier ministre a mis en exergue son rôle dans l'obtention de millions de doses du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer, pour faire d'Israël ce qu'il a qualifié de "nation de vaccination".

Environ la moitié de la population israélienne a été vaccinée, avec un rythme qui a valu à Benjamin Netanyahu des félicitations de la communauté internationale mais aussi des appels pour qu'Israël fasse davantage pour s'assurer que les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza reçoivent des vaccins.

L'efficacité de la campagne de vaccination a permis à Israël de rouvrir l'essentiel de son activité économique avant le scrutin.

Publiant sur Twitter la vidéo d'une visite dans un hôpital de Jérusalem lundi, Benjamin Netanyahu a déclaré: "Aujourd'hui nous sommes les premiers au monde à revenir à la vie et à sourire de nouveau".

L'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahu, formé après un accord de partage du pouvoir avec Benny Gantz, chef de file du Parti centriste Bleu et Blanc et ministre de la Défense, s'est effondré en décembre dernier, au bout de sept mois.

Selon les sondages, le parti Bleu et Blanc devrait obtenir à peine suffisamment de voix pour entrer au parlement, après que Benny Gantz s'est mis à dos nombre de partisans en revenant sur sa promesse de ne pas gouverner avec un Premier ministre faisant l'objet d'une inculpation.

(version française Jean Terzian)