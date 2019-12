Les investisseurs visent de nouveau les actifs risqués

(NEWSManagers.com) - Dans un premier temps très timide, le retour sur les actifs risqués reste prudent mais, il est bien réel. Durant la semaine au 18 décembre, les fonds actions ont ainsi enregistré une collecte nette de près de 15 milliards de dollars alors que les fonds obligataires, qui bénéficient il est vrai de flux nets positifs depuis près d' un an, ont attiré seulement 6,2 milliards de dollars, selon l' étude hebdomadaire de BofA Global Research.

Bien entendu, le bilan de l' année est sans équivoque : 578 milliards de dollars parqués dans des véhicules monétaires, 373 milliards de dollars investis dans le crédit, 52 milliards de dollars dans les obligations souveraines et des sorties nettes, certes en légère diminution depuis quelques semaines, de 167 milliards de dollars du côté des fonds actions.

Les investisseurs semblent néanmoins de plus en plus tentés de revenir sur les actions. Toujours prudemment, puisque les statistiques sur les fonds actions montrent que les ETF ont absorbé 32,7 milliards de dollars alors que les organismes de placement collectifs ont encore subi des rachats à hauteur de 17,8 milliards de dollars, selon l' étude hebdomadaire qui reprend des données communiquées par le spécialiste de l' évolution des flux dans le monde EPFR Global.

Dans le détail, les fonds dédiés aux actions américaines ont tout de même engrangé 16,6 milliards de dollars, le montant le plus élevé des treize dernières semaines. Les fonds spécialisés sur les actions émergentes ont de leur côté attiré près de 5 milliards de dollars, un montant jamais vu depuis février 2018. En revanche, les fonds d' actions japonaises et les fonds d' actions européennes ont bouclé la semaine sur des sorties nettes, certes très modestes, de respectivement 0,3 milliard et 0,1 milliard de dollars.

Sur le front des titres à revenu fixe, la nouveauté se trouve du côté des fonds d' obligations en catégorie d' investissement (" IG " ) qui ont affiché des sorties nettes de 41 millions de dollars, un montant négatif négligeable mais qui est le premier depuis 48 semaines. En revanche, les fonds d' obligations high yield ont enregistré une quatrième semaine consécutive d' entrées nettes, cette fois pour un montant de 1,9 milliard de dollars. Les fonds de dette émergente ont attiré 3 milliards de dollars, le montant le plus élevé depuis février 2019.