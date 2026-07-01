Les investisseurs se tournent vers les banques et les éditeurs de logiciels alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs marquent une pause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq termine en baisse d'environ 0,7%, le S&P 500 recule et le Dow Jones passe dans le rouge

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; les services de communication mènent la hausse

* Le dollar progresse légèrement; l'or s'apprécie; le bitcoin gagne >2%; le brut américain recule >2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,48%

1er juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LES INVESTISSEURS SE TOURNENT VERS LES BANQUES ET LES ÉDITEURS DE LOGICIELS, TANDIS QUE LES TITRES DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES MARQUENT UNE PAUSE

Les principaux indices américains ont terminé en légère baisse mercredi, dans un marché agité, alors que les investisseurs décryptaient les propos du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, selon lesquels les risques d’inflation s’étaient atténués. M. Warsh a également déclaré qu’il s’en tiendrait fermement à l’objectif d’inflation de 2% fixé par la banque centrale américaine et qu’il « décevrait » tous ceux qui s’attendent à une politique monétaire accommodante, malgré l’appel du président Donald Trump en faveur de baisses des taux d’intérêt. Par ailleurs, les inquiétudes liées aux tensions entre les États-Unis et l’Iran ont jeté une ombre sur les pourparlers de paix au Moyen-Orient, instaurant un climat de prudence pour le second semestre. Téhéran a déclaré qu’il ne rencontrerait pas les hauts représentants américains qui se sont rendus dans la région à la suite du déclenchement des hostilités. Bien qu’une source directement informée des pourparlers, ainsi qu’un responsable iranien, aient indiqué que les États-Unis et l’Iran avaient tenu des discussions techniques à Doha, des discours contradictoires laissent penser qu’une percée pourrait s’avérer difficile à atteindre.

La majorité des secteurs du S&P 500 .SPX ont terminé en hausse. Les services de communication .SPLRCL ont mené la danse, progressant de plus de 2,5%, tandis que le secteur financier .SPSY a gagné plus de 2%. En revanche, le secteur technologique .SPLRCT a perdu plus de 1,5% et celui des services aux collectivités .SPLRCU a cédé plus de 1%. En réalité, les investisseurs semblaient opérer une rotation au sein du marché. Les valeurs des semi-conducteurs .SOX , qui avaient connu une forte remontée au cours du premier semestre, ont subi une forte pression, les traders ayant pris des bénéfices. Dans le même temps, les capitaux se sont dirigés vers les sociétés de logiciels et de services .SPLRCIS , ainsi que vers les grandes banques et les banques régionales.

En effet, l’indice S&P 500 Banks .SPXBK et l’indice KBW Regional Banking .KRX ont atteint des niveaux de clôture records. Un autre thème marquant a été la poursuite du rebond des actions dites des "Magnificent Seven" . L’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K a progressé de 2,4%, prolongeant ainsi sa série de hausses à une quatrième séance consécutive. Six des sept titres ont progressé, Meta Platforms META.O enregistrant un bond de 9%, et Microsoft MSFT.O une hausse de 3%. Seul Nvidia NVDA.O a reculé.

Les marchés américains étant fermés vendredi pour la fête du 4 juillet, les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l’emploi du mois de juin, publié jeudi, pour y trouver des indices sur la santé de l’économie et l’évolution probable des taux d’intérêt avant d’entamer ce long week-end. Les prévisions tablent sur la création de 110.000 nouveaux emplois, contre 172.000 le mois dernier.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

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