Les investisseurs se ruent sur les fonds or et délaissent les crypto

Les investisseurs se sont massivement tournés vers l’or. Les fonds adossés au métal précieux ont enregistré 8,7 milliards de dollars d’entrées nettes sur la semaine close au 22 octobre, selon le Flow Show de Bank of America, basé sur les données EPFR. Il s’agit d’un record historique, qui porte la collecte annualisée à 108 milliards de dollars depuis le début de l’année, également un plus haut.

À l’inverse, les fonds crypto ont connu leur première décollecte en dix semaines, avec 300 millions de dollars de sorties.

Sur le front des fonds actions, ces derniers ont attiré 14,2 milliards de dollars sur la semaine. Ceux investis sur les actions américaines continuent de dominer les flux, avec 13,3 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds actions japonaises et marchés émergents ont renoué avec les rachats (-200 millions et -2 milliards de dollars, respectivement). Les fonds actions européennes retrouvent une dynamique positive, avec 2 milliards de dollars de flux entrants. Côté secteur, les fonds tech attirent 3,5 milliards de dollars.

De leur côté, les fonds obligataires affichent eux aussi une solide collecte (+17,2 milliards de dollars), portée par les fonds investment grade (+14 milliards) et les fonds high yield (+3 milliards). En revanche, la dette émergente reste délaissée (–800 millions).

Enfin, les fonds monétaires ont attiré 23,6 milliards de dollars.

Laurence Marchal