 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 195,15
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les investisseurs se ruent sur les fonds or et délaissent les crypto
information fournie par Agefi Asset Management  30/10/2025 à 08:00

Les investisseurs se sont massivement tournés vers l’or. Les fonds adossés au métal précieux ont enregistré 8,7 milliards de dollars d’entrées nettes sur la semaine close au 22 octobre, selon le Flow Show de Bank of America, basé sur les données EPFR. Il s’agit d’un record historique, qui porte la collecte annualisée à 108 milliards de dollars depuis le début de l’année, également un plus haut.

À l’inverse, les fonds crypto ont connu leur première décollecte en dix semaines, avec 300 millions de dollars de sorties.

Sur le front des fonds actions, ces derniers ont attiré 14,2 milliards de dollars sur la semaine. Ceux investis sur les actions américaines continuent de dominer les flux, avec 13,3 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds actions japonaises et marchés émergents ont renoué avec les rachats (-200 millions et -2 milliards de dollars, respectivement). Les fonds actions européennes retrouvent une dynamique positive, avec 2 milliards de dollars de flux entrants. Côté secteur, les fonds tech attirent 3,5 milliards de dollars.

De leur côté, les fonds obligataires affichent eux aussi une solide collecte (+17,2 milliards de dollars), portée par les fonds investment grade (+14 milliards) et les fonds high yield (+3 milliards). En revanche, la dette émergente reste délaissée (–800 millions).

Enfin, les fonds monétaires ont attiré 23,6 milliards de dollars.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les sites asiatiques Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Shein et Temu vendent des chargeurs et des jouets dangereux, selon UFC-Que Choisir
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:38 

    Les plateformes asiatiques Shein et Temu vendent en ligne des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe, dont UFC-Que Choisir, publiée jeudi. UFC-Que Choisir et trois autres associations ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Clariant améliore sa rentabilité malgré des ventes en baisse au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2025 09:38 

    Le groupe suisse de chimie Clariant a publié jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre face à un affaiblissement de la demande dans l'industrie, mais a amélioré sa rentabilité avec les mesures de contrôle de ses coûts. Pour ... Lire la suite

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank