Les investisseurs se préparent à un choc énergétique et à des craintes d'inflation liées à la prolongation du conflit iranien

* Le conflit au Moyen-Orient accroît les risques d'inflation liés à l'énergie

* La flambée des prix du pétrole a un impact sur les indices et la volatilité à Wall Street

* Les prévisions de baisse des taux de la Fed sont tempérées par les inquiétudes concernant l'inflation

(Mises à jour tout au long de l'article, changement de date) par Laura Matthews, Lewis Krauskopf et Suzanne McGee

Les investisseurs commencent à se préparer à un conflit prolongé au Moyen-Orient qui pourrait alimenter de nouvelles craintes d'inflation, menacer la croissance économique et saper les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Alors que les marchés mondiaux ont retrouvé un terrain plus stable mercredi, après les fortes ventes de la veille, les craintes d'inflation restent en tête de liste des préoccupations. MKTS/GLOB

La perturbation du détroit d'Ormuz - un point d'étranglement qui achemine environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole - a augmenté le risque d'une poussée inflationniste due à l'énergie.

"La réalité est qu'un conflit prolongé pourrait freiner la croissance mondiale et raviver les pressions inflationnistes", a déclaré Joseph Tanious, responsable de la stratégie d'investissement chez Northern Trust Asset Management à San Diego.

LE MARCHÉ SUD-CORÉEN S'EFFONDRE SUR FOND DE FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE

Les prix du pétrole ont augmenté pour la troisième journée consécutive mercredi, bien que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 aient indiqué une ouverture positive et que les actions européennes se soient redressées .STOXX .

Les pays qui dépendent des importations d'énergie, comme la Corée du Sud, ont également été durement touchés. L'indice de référence KOSPI de la Corée du Suda clôturé en baisse de 12 % mercredi, .KS11 sa plus forte chute jamais enregistrée.

Le S&P 500 .SPX a brièvement atteint son niveau le plus bas en plus de trois mois mardi et les 11 secteurs de l'indice ont tous baissé, ce qui indique une chute généralisée.

Les obligations d'État mondiales se sont affaiblies cette semaine, les rendements du Trésor américain à 10 ans ayant augmenté de 2,5 points de base mercredi, à environ 4,08 %

L'indice de volatilité Cboe .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois.

"La réaction est devenue plus intense... il n'y a aucun signe d'une résolution rapide", a déclaré Que Nguyen, directeur des investissements pour les stratégies d'actions chez Research Affiliates à Newport Beach, en Californie. "Les gens se rendent compte que la situation est beaucoup plus compliquée qu'ils ne le pensaient."

L'INFLATION REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Les investisseurs se sont concentrés sur la pression potentielle sur l'inflation résultant d'une hausse soutenue des prix du pétrole. Le baril de Brent LCOc1 s'est établi à près de 83 dollars, alors qu'il se situait autour de 60 dollars au début de l'année.

Le point mort d'inflation à cinq ans aux États-Unis - une mesure des attentes en matière d'inflation basée sur le marché - se négocie à environ 2,51 % USBEI5Y=RR , son niveau le plus élevé depuis près d'un mois.

Les économistes de Goldman Sachs estiment qu'une augmentation durable de 10 % des prix du pétrole fait grimper l'indice des prix à la consommation - une mesure de l'inflation très surveillée - de 28 points de base.

Il n'est donc pas étonnant que Wall Street ait tempéré ses attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains.

Mercredi, les contrats à terme sur les Fed Funds indiquaient qu'il y avait environ 43 % de chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'ici juin, alors que les marchés avaient évalué à plus de 50 % les chances d'une réduction d'ici cette réunion à la fin du mois dernier.

"La principale question que les investisseurs () tentent de soupeser revient à l'imbrication de l'inflation et des taux d'intérêt", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services.

Les indicateurs de l'inflation européenne ont également augmenté et, notamment, les marchés ont commencé à prendre en compte la possibilité d'un relèvement des taux de la Banque centrale européenne d'ici à la fin de l'année.

"Nous sommes des investisseurs multi-actifs et le pire cauchemar pour un investisseur multi-actifs est que les obligations et les actions évoluent dans la même direction", a déclaré Justin Onuekwusi, directeur des investissements chez St. James's Place à Londres.

"Lorsqu'ils évoluent dans la même direction, les craintes d'inflation et les attentes en matière d'inflation augmentent de manière significative."

D'autres facteurs de volatilité géopolitique impliquant les États-Unis, tels que la situation au Venezuela et au Groenland, n'ont pas réussi à ébranler les actions de manière significative. Certains investisseurs considéraient déjà toute faiblesse liée au conflit iranien comme une opportunité d'achat.

"Nous utilisons les liquidités que nous avons obtenues grâce à la technologie pour nous positionner de manière plus agressive en vue d'une accélération mondiale de la croissance économique", a déclaré Eddie Ghabour, directeur général de Key Advisors Wealth Management, dont l'entreprise a acheté des ETF des marchés émergents cette semaine.

Malgré les baisses enregistrées cette semaine, le S&P 500 n'est resté qu'à un peu plus de 2 % de son record historique de clôture.

Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management, a déclaré que la résistance du marché "suggère que les investisseurs pourraient sous-estimer le risque géopolitique".