Les investisseurs se désintéressent du crédit privé et des actions passives, selon Goldman Sachs

Les grands investisseurs se montrent plus prudents dans des domaines tels que les actions passives et le crédit privé cette année et sont plus intéressés par les fonds spéculatifs en tant que secteur qu'ils ne l'ont été depuis plusieurs années, selon une enquête de Goldman Sachs

GS.N .

L'enquête montre que 27 % des grands investisseurs ont déclaré vouloir réduire leur exposition aux actions passives à long terme au second semestre, contre 19 % au premier semestre, selon le rapport envoyé aux clients et consulté par Reuters jeudi.

Le crédit privé, qui a été la classe d'actifs la plus populaire parmi les grands allocataires au cours des dernières années, perd de sa faveur: l'enquête a montré que 31 % des investisseurs prévoient d'engager des fonds dans cette stratégie en 2025, contre 41 % il y a un an.

Le prime brokerage de Goldman Sachs a mené l'enquête en juillet. Elle a interrogé 333 investisseurs, dont des fonds de pension, des fonds de dotation et des fonds souverains, qui gèrent plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs.

Les actions passives, c'est-à-dire les produits qui suivent des indices boursiers plus larges, ont perdu de leur attrait , car les marchés ont été secoués par des chocs tarifaires, selon les données de Goldman Sachs.

Dans le même temps, l'incertitude s'est accrue pour les prêts aux entreprises privées qui ont besoin de conditions financières saines pour se développer, les récentes données publiées ayant jeté le doute sur les perspectives économiques des États-Unis.

Les droits de douane américains sur les produits importés commencent à stimuler l'inflation , ce qui risque d'entraîner une période de faible croissance et de prix élevés, connue sous le nom de stagflation.

Les évaluations des crédits privés ne sont pas toujours transparentes, ont déclaré mercredi à Reuters deux investisseurs de sociétés gérant ensemble 2 000 milliards de dollars d'actifs.

L'un d'entre eux a déclaré qu'il envisageait de se retirer des investissements pour lesquels il ne pouvait pas déterminer la valeur, ou ce que l'on appelle les "marques", des portefeuilles.

Selon les données de Goldman Sachs, ce sont les fonds spéculatifs qui ont suscité le plus d'intérêt de la part des investisseurs.

L'enquête montre que 37 % des investisseurs ont l'intention d'allouer des liquidités à ce secteur pour le reste de l'année, comme au premier semestre. Toutefois, seuls 6 % d'entre eux déclarent qu'ils vont réduire leurs investissements dans ce secteur, contre 10 % précédemment.

Selon Goldman, il n'est pas certain que les investisseurs s'en tiennent à leurs plans d'allocation.

Même s'ils souhaitent investir davantage dans les fonds spéculatifs, nombre d'entre eux ne peuvent pas dépenser l'argent bloqué dans des engagements sur les marchés privés qui ne génèrent pas de revenus ou de distributions, a indiqué Goldman.

Anecdotiquement, "ces pressions pourraient être en train de s'atténuer", a déclaré la banque.