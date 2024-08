Les investisseurs reviennent sur les fonds monétaires en ce début août compliqué

Au cours d’une semaine marquée par une forte volatilité des marchés , avec un lundi noir qui a vu les Bourses mondiales chuter, comment les porteurs de fonds ont-ils réagi?? Le flow show de Bank of America, sur les flux des fonds mondiaux, élaboré grâce aux données d’EPFR, donne des éléments de réponse.

Sans surprise, les investisseurs sont fortement revenus dans les fonds monétaires sur la semaine au 7 août, avec 80,8 milliards de dollars d’entrées nettes, alors qu’ils en étaient sortis sur la semaine précédente à hauteur de 12,5 milliards de dollars. Les fonds obligataires ont aussi enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, soit un peu moins que la semaine dernière. Peut-être plus surprenant, les fonds actions engrangent encore 9,7 milliards de dollars, soit un peu plus que sur la période précédente. En revanche, les fonds crypto ont vu sortir 100 millions de dollars, et les fonds or, 500 millions de dollars.

Plus précisément, la collecte sur les fonds actions a été tirée par les fonds actions américaines, qui ont levé 6,4 milliards de dollars, notamment les grandes capitalisations (+10,4 milliards de dollars). Une tendance en phase avec les semaines précédentes.

Lors de cette semaine compliquée, les fonds actions japonaises ont renoué avec la collecte. Les investisseurs y ont placé 4 milliards de dollars, profitant probablement de la chute de 12?% de la Bourse de Tokyo lundi pour acheter des valeurs à bas prix. Les fonds actions émergentes ont aussi eu le vent en poupe, avec 2,3 milliards de dollars de collecte. Les fonds actions européennes sont toujours à la peine et ont vu sortir 2,4 milliards de dollars.

Malgré la correction sur les valeurs technologiques , les fonds suivant ce secteur ont attiré 3,3 milliards de dollars sur la semaine. Le secteur qui a été pénalisé cette semaine est celui des financières, avec la principale décollecte depuis novembre 2023 (-1,1 milliard).

Côté obligataire, la collecte de 10 milliards de dollars masque des situations diverses. Ainsi, les fonds investment grade ont drainé 9,4 milliards de dollars et les fonds d’obligations gouvernementales, 4,7 milliards. En revanche, les fonds à haut rendement ont vu sortir 2,7 milliards de dollars, retrouvant un solde négatif. Il s’agit des plus forts rachats depuis octobre 2023.

Laurence Marchal