Les investisseurs réduisent leurs attentes en matière de baisse des taux d'intérêt, ce qui se traduit par des sorties massives des fonds d'actions américains

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Les fonds d'actions américains ont enregistré leurs plus importantes sorties nettes hebdomadaires depuis près de deux mois et demi au cours de la semaine du 18 mars, les prévisions de hausse des prix du pétrole, une inflation plus élevée que prévu et la position prudente de la Réserve fédérale ayant atténué les espoirs de réduction des taux d'intérêt cette année.

Les investisseurs se sont séparés de fonds d'actions américaines pour un montant net de 24,78 milliards de dollars, ce qui représente leurs ventes nettes hebdomadaires les plus importantes depuis les 25,89 milliards de dollars de désinvestissements de la semaine du 7 janvier, selon les données de LSEG Lipper.

Les fonds américains à grande capitalisation ont perdu un montant net de 36,11 milliards de dollars, les sorties hebdomadaires ayant atteint leur niveau le plus élevé depuis la mi-septembre 2025. Les fonds à moyenne capitalisation ont également subi des sorties nettes de 606 millions de dollars, mais les fonds à petite capitalisation ont enregistré des achats nets d'une valeur d'environ 1,75 milliard de dollars.

Les fonds sectoriels ont enregistré des entrées nettes de 793 millions de dollars après une semaine de sorties, les investisseurs ayant injecté environ 1,55 milliard de dollars - le montant le plus élevé en six semaines - dans les fonds du secteur industriel.

Les investissements nets hebdomadaires dans les fonds obligataires ont quant à eux atteint leur plus haut niveau en cinq semaines, les investisseurs ayant injecté environ 11,53 milliards de dollars dans ces fonds.

Les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme et les fonds de qualité à court et moyen terme ont fait l'objet d'un achat net hebdomadaire significatif de 5,12 milliards de dollars et de 3,9 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont fait l'objet d'un investissement hebdomadaire net de 32,73 milliards de dollars, la demande de valeurs refuges se prolongeant pour la cinquième semaine consécutive.