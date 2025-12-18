Les investisseurs réduisent leur allocation aux fonds actions

Les investisseurs ont placé seulement 5,8 milliards de dollars dans les fonds actions sur la semaine au 10 décembre, selon le Flow Show de BofA, réalisé à partir des données d’EPFR sur les flux mondiaux des fonds. Il s’agit du plus petit montant hebdomadaire de ces trois derniers mois.

Les fonds actions émergentes ont eux recueilli 2,8 milliards de dollars. Il s’agit de la septième semaine positive pour cette classe d’actifs. Les fonds actions américaines ont également collecté, mais à hauteur de seulement 1,6 milliard de dollars. Les investisseurs sont notamment sortis des fonds de grandes capitalisations américaines, avec 100 millions de dollars de rachats, ce qui représente la première décollecte en trois mois. Ils ont également délaissé les fonds tech, avec 600 millions de dollars. Sur deux semaines, la décollecte des fonds sur cette thématique se monte à 1,7 milliard de dollars, soit la plus importante depuis février 2025. Enfin, les fonds actions japonaises et actions européennes ont renoué avec les rachats, avec respectivement 800 millions et 200 millions de dollars.

Les investisseurs ont parallèlement placé 8,8 milliards de dollars dans les fonds obligataires – il s’agit de la trente troisième semaine de collecte. Les fonds investment grade ont drainé 7 milliards de dollars et les fonds high yield , 1 milliard de dollars. Les fonds dette émergente ont de leur côté attiré 500 millions.

Enfin, les investisseurs ont continué de plébisciter les fonds or, y versant 2,3 milliards de dollars. Les fonds crypto ont attiré 1,2 milliard de dollars. En revanche, les fonds monétaires ont subi des rachats de 8,5 milliards de dollars.