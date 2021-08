Les investisseurs poussent le secteur alimentaire vers la neutralité carbone

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs du Climate Action 100+, représentant plus de 55.000 milliards de dollars d'actifs, ont publié mardi leurs recommandations au secteur alimentaire. L' objectif est de progresser vers la neutralité carbone (" net zéro " ), conformément aux objectifs de l' accord de Paris.

Le secteur alimentaire représenterait un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales, la plupart d'entre elles provenant des chaînes d'approvisionnement du secteur.

" Ni les entreprises individuellement ni le secteur dans son ensemble ne seront en mesure d'atteindre les objectifs scientifiques de réduction des émissions sans s'attaquer aux émissions amont de la chaîne d'approvisionnement provenant de l'agriculture et du changement d'affectation des sols " , s' inquiète le Climate Action 100+ dans un communiqué.

Dans ce contexte, les investisseurs recommandent aux entreprises du secteur d' intégrer l' action climatique de la chaine d' approvisionnement aux processus décisionnels et les politiques d' achat des entreprises et d' inciter. Ils leur demandent aussi d' inciter les producteurs agricoles à réduire l' impact climatique de la production végétale et animale et d' améliorer le captage du carbone agricole, et de les soutenir dans cette démarche.

Autre recommandation : aligner les dépenses en capital, le développement de produits et la recherche et le développement sur un scénario de 1,5°. Ils préconisent aussi d' organiser la transition vers une utilisation et un transport de l' énergie plus efficaces et renouvelables dans les opérations, la distribution et les chaînes d' approvisionnement.

Les entreprises alimentaires sont également privées d' améliorer le traitement, la fabrication et les emballages afin de réduire les émissions et les pertes de nourriture.

Enfin, les investisseurs enjoignent les sociétés du secteur à travailler en partenariat avec leurs concurrentes, les fournisseurs et décideurs politiques pour favoriser la transformation du secteur.

Le rapport de stratégie sectorielle a été élaboré par Ceres et PRI, deux des réseaux d'investisseurs fondateurs de l'initiative Climate Action 100+.