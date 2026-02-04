 Aller au contenu principal
Les investisseurs particuliers achètent des logiciels en baisse, sans se soucier des craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les investisseurs particuliers ont acheté la baisse des actions de logiciels, selon les données, en ignorant les inquiétudes croissantes du marché que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient perturber les modèles d'affaires des entreprises ** Selon Vanda Research, les entrées nettes dans le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.Z ont frôlé les 14 millions de dollars mardi, le deuxième chiffre le plus élevé depuis plus d'un an ** Au cours du repli de mardi, Thomson Reuters TRI.N , la société mère de Reuters News, a enregistré des achats nets de détail de 2,2 millions de dollars et RELX REL.L de près de 0,6 million de dollars, tous deux à des niveaux supérieurs à ceux d'il y a un an. Les deux titres ont été au centre de la déroute logicielle de mardi ** A 1520 GMT, IGV - dont les principaux titres comprennent Microsoft MSFT.O , Palantir PLTR.O , Oracle ORCL.N , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O - était en baisse de 3,1 %, après la chute de 4,6 % de mardi. Thomson Reuters a baissé de 0,6 % et RELX de 1,4 %

Valeurs associées

ADOBE
277,2650 USD NASDAQ +1,96%
MICROSOFT
417,5250 USD NASDAQ +1,54%
ORACLE
150,860 USD NYSE -2,43%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,7050 USD NASDAQ -10,25%
RELX
2 191,500 GBX LSE -1,02%
SALESFORCE
196,585 USD NYSE +0,15%
THOMSON REUTERS
127,560 CAD TSX +1,71%
THOMSON REUTERS
93,3750 USD NASDAQ +1,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

