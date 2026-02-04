Les investisseurs particuliers achètent des logiciels en baisse, sans se soucier des craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les investisseurs particuliers ont acheté la baisse des actions de logiciels, selon les données, en ignorant les inquiétudes croissantes du marché que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient perturber les modèles d'affaires des entreprises ** Selon Vanda Research, les entrées nettes dans le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.Z ont frôlé les 14 millions de dollars mardi, le deuxième chiffre le plus élevé depuis plus d'un an ** Au cours du repli de mardi, Thomson Reuters TRI.N , la société mère de Reuters News, a enregistré des achats nets de détail de 2,2 millions de dollars et RELX REL.L de près de 0,6 million de dollars, tous deux à des niveaux supérieurs à ceux d'il y a un an. Les deux titres ont été au centre de la déroute logicielle de mardi ** A 1520 GMT, IGV - dont les principaux titres comprennent Microsoft MSFT.O , Palantir PLTR.O , Oracle ORCL.N , Salesforce CRM.N et Adobe ADBE.O - était en baisse de 3,1 %, après la chute de 4,6 % de mardi. Thomson Reuters a baissé de 0,6 % et RELX de 1,4 %