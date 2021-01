Les investisseurs misent désormais sur les classes d'actifs protégeant contre l'inflation

(NEWSManagers.com) - A la faveur de l'investiture de Joe Biden à la fonction suprême aux Etats-Unis, et la promesse d'une politique budgétaire et fiscale accommodante, les investisseurs continuent, à l'instar de la semaine dernière, de placer leurs encours dans des actifs qui profiteraient d'un retour de l'inflation.

Selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, sur la semaine du 14 au 20 janvier, les sous-classes qui protègent de l'inflation, comme les obligations indexées, la gestion value, les actions financières ou du secteur de l'énergie, connaissent un regain d'intérêt depuis le début de l'année. A l'inverse, les fonds monétaires, les grandes capitalisations et le style de gestion actions croissances font partie des rares perdants.

Dans le détail, les fonds actions ont collecté cette semaine 21,6 milliards de dollars nets, répartis entre les fonds indiciels cotés (13 milliards) et les fonds gérés activement (8,6 milliards). L'ensemble des zones géographiques a profité de ce mouvement : les fonds américains ont reçu un petit milliard de dollars, contre 1,3 milliard pour les européens, 1,5 milliard pour les japonais, et 4,1 milliards pour les émergents. Sur le principal marché mondial, les Etats-Unis, les fonds de petite capitalisation mènent la danse avec +1,7 milliard, suivis par les fonds " value" , +1,0 milliard. A l'inverse, les fonds " croissance" ont rendu 0,9 milliard, et les fonds de grande capitalisation 6,2 milliards. Par secteur, les flux se sont dirigés vers les actions santé (2,4 milliards de dollars), les financières (2,3 milliards), la tech (2,0 milliards), ou encore l'énergie (1,6 milliard).

Du côté des fonds obligataires, les fonds " investment grade" dominent toujours la collecte avec +8,5 milliards de dollars sur un total de 17,4 pour l'obligataire. Ils sont suivis par les obligations émergentes (4,3 milliards de dollars), les obligations municipales (1,8 milliard), et les obligations indexées sur l'inflation, pour qui le flux hebdomadaire d'un milliard de dollars est très important au regard de la taille de ce marché. A l'inverse, mécaniquement, les investisseurs ont quelque peu délaissés les obligations souveraines non-indexées, avec une décollecte de 0,1 milliard de dollars.

De même, si les fonds monétaires avaient joué un rôle de refuge pendant la crise du Covid-19, ils sont désormais évités par les investisseurs, qui craignent un retour de l'inflation. Ils ont ainsi décollecté 13,5 milliards de dollars sur la semaine. A l'opposé, les fonds or ont collecté 1,6 milliard de dollars.