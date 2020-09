Les investisseurs italiens délaissent les fonds monétaires en juillet

(NEWSManagers.com) -

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 1,6 milliard d' euros sur fond de remontée de l' appétit au risque, selon les dernières statistiques d' Assogestioni.

Les investisseurs se sont détournés des fonds monétaires, qui ont subi des rachats nets de 1,4 milliard d' euros, alors que ces fonds collectaient encore plus de 4 milliards d' euros en juin, et qu' ils ont engrangé plus de 11 milliards d' euros depuis le début de l' année.

Les Italiens se sont tournés vers les fonds actions et obligataires, en y investissant respectivement 1,9 milliard d' euros et 1,3 milliard d' euros. Les fonds actions avaient déjà connu un mois de juin faste, avec plus de 2 milliards d' euros de collecte, alors que les fonds obligataires étaient dans le rouge.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion a collecté 3,5 milliards d' euros en juillet et les encours sont ressortis à 2.286,7 milliards d' euros, en hausse par rapport aux 2.265,6 milliards de fin juin.

Les sociétés qui ont le plus fortement collecté en juillet sont Intesa Sanpaolo, avec plus de 1 milliard d' euros de collecte, Poste Italiane (+798,1 millions) et Generali (+347,2 millions).

Côté décollecte, M&G Investments est celui qui souffre le plus, avec des sorties nettes de 248,6 millions d' euros, devant Amundi, qui voit sortir 215 millions d' euros.