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Les investisseurs individuels misent sur Netflix avec des achats record en une journée après une chute
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les investisseurs particuliers ont acheté pour 152,2 millions de dollars d'actions NFLX vendredi - le record d'achats en une seule journée - après la chute de l'action du pionnier du streaming, selon les données de Vanda Research

** Les actions de NFLX ont clôturé en baisse de 9,7 % après avoir atteint un plus bas d'environ 12 % vendredi à la suite de prévisions tièdes et du départ surprise du cofondateur et président Reed Hastings

** Les actions progressent légèrement pour atteindre 97,4 $ dans les transactions de pré-marché lundi

** 41 des 53 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme "acheter" ou plus, le reste comme "conserver"; le PT médian est de 115 $

** À la dernière clôture, les actions de NFLX ont augmenté de 3,8% depuis le début de l'année, contre un gain de 4,1% pour l'indice S&P 500 .SPX

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