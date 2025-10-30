Les investisseurs font la fine bouche à propos des résultats de Microsoft

(AOF) - Microsoft est attendu dans le rouge même si le groupe a dévoilé hier soir une accélération de sa croissance dans le cloud. Au premier le trimestre, clos fin septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 12%, à 27,7 milliards de dollars, soit 3,72 dollars par action. Il a atteint 4,13 dollars en données ajustées. Le chiffre d'affaires a progressé de 18%, à 77,7 milliards de dollars. Il a augmenté de 17% à taux de change constants. Les analystes anticipaient en moyenne respectivement 3,67 dollars par titre et 75,33 milliards de dollars.

Surveillé de près par les analystes car il est le moteur du groupe depuis plusieurs années, Azure (cloud) a vu ses ventes augmenter de 40%. La croissance est ressortie à 39% à taux de change constants. Wall Street anticipait une progression de 38,4%, selon le consensus Visible Alpha, après une hausse de 39% (39% à taux de change constants) au trimestre précédent. Microsoft ciblait une croissance de 37% à taux de change constants.

Sur le trimestre en cours, le géant de l'informatique anticipe un ralentissement de la croissance d'Azure à 37% "car la demande reste nettement supérieure à la capacité dont nous disposons, " a indiqué la directrice financière, Amy Hood, lors de la conférence de presse avec les analystes.

