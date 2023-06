"Les investisseurs estiment que la prochaine hausse sera la dernière du cycle" (Muzinich & Co)

Les investisseurs estiment actuellement que la prochaine hausse sera la dernière du cycle et que l'assouplissement monétaire commencera au début de l'année 2024, conclut Muzinich & Co.

Les investisseurs qui s'attendent à ce que le FOMC fasse une pause cette semaine se reporteront à l'indice ISM (Institute for Supply Management) des services aux Etats-Unis pour le mois de mai, qui est tombé à 50,3, en dessous des 52,4 attendus, la sous-composante de l'emploi étant passée en territoire de contraction à 49,2.

La vitesse de la désinflation est, selon lui, suffisamment élevée pour satisfaire les banques centrales, mettre en place des taux terminaux et faire en sorte qu'une récession brutale puisse être évitée, et considérée uniquement comme un risque extrême.

(AOF) - "Alors que la Fed se réunit cette semaine, les marchés financiers ont évolué la semaine dernière dans une fourchette relativement étroite, avec une volatilité à la baisse", souligne Muzinich & Co, ajoutant que la mesure préférée de la volatilité, l'indice VIX, atteint aujourd'hui des niveaux jamais observés depuis janvier 2020, sans doute avant que le choc inflationniste mondial ne soit pleinement compris par les investisseurs et les banques centrales.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.