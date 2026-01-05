Les investisseurs dirigés par Apollo renforcent le trésor de guerre de QXO, alors que les transactions dans le secteur des produits de construction se multiplient

QXO QXO.N a déclaré lundi qu'Apollo Global Management APO.N et d'autres investisseurs avaient accepté d'investir 1,2 milliard de dollars dans la société dirigée par le milliardaire Brad Jacobs pour soutenir ses projets d'acquisition.

Les actions du distributeur de produits de construction étaient en hausse de plus de 8 % dans les échanges de pré-marché.

QXO doit utiliser le financement pour financer une ou plusieurs acquisitions d'ici le 15 juillet, ont indiqué les sociétés.

Les transactions dans le secteur américain des produits de construction se sont accélérées, car les entreprises recherchent une plus grande envergure et des chaînes d'approvisionnement locales pour compenser les droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de nouveaux logements, la réparation et la rénovation, ainsi que la construction non résidentielle.

L'année dernière, Commercial Metals CMC.N a déclaré qu'elle allait acquérir le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars , tandis que l'entreprise de matériaux de couverture TopBuild BLD.N a acheté son rival SPI pour 1 milliard de dollars en espèces.

Le financement de QXO implique une nouvelle série d'actions privilégiées perpétuelles convertibles, avec un prix de conversion initial de 23,25 dollars par action, soit environ 18 % de plus que le prix de clôture de vendredi.

Le directeur général de la société, Brad Jacobs, est souvent considéré comme un gourou des fusions et acquisitions, ayant créé des entreprises de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de la logistique, de la gestion des déchets et de la location d'équipements.

L'année dernière, le distributeur de produits de couverture, d'étanchéité et de construction complémentaire a tenté d'acheter son homologue GMS pour 5 milliards de dollars dans le cadre d'une offre hostile, qui a finalement été vendue à Home Depot HD.N .

QXO a toutefois conclu en avril dernier l'acquisition de Beacon Roofing Supply pour un montant de 11 milliards de dollars.

Brad Jacobs a quitté son poste de président de XPO

XPO.N et de GXO Logistics GXO.N en décembre.