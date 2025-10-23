Les investisseurs délaissent les fonds monétaires sur la semaine

Les investisseurs ont boudé les fonds monétaires sur la semaine au 15 octobre. Ils sont sortis de ces fonds à hauteur de 24,6 milliards de dollars alors qu’ils y avaient investi près de 73 milliards la semaine précédente , selon le Flow Show de BofA établi à partir des données d’EPFR sur les flux mondiaux dans les fonds. Il s’agit de la plus forte décollecte depuis juillet 2025 pour ces fonds.

L’or, en revanche, fait toujours recette. Les investisseurs ont placé 4,5 milliards de dollars dans les fonds or, alors que le cours du métal jaune atteint des sommets. Ces dix dernières semaines, les fonds exposés à l’or ont drainé 34,2 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

La tech au top

Pendant ce temps, les investisseurs continuent de privilégier les fonds actions, y consacrant 28,1 milliards de dollars sur la semaine. La collecte a une fois de plus été tirée par les fonds actions américaines (+12,4 milliards de dollars). Plus inhabituel, les fonds actions chinoises ont aussi été moteur de cette collecte, attirant 13,4 milliards de dollars. A noter aussi la forte collecte des fonds actions tech, qui ont engrangé 10,4 milliards de dollars.

Les fonds obligataires, de leur côté, ont collecté un petit 5,8 milliards de dollars. Les fonds investment grade continuent de collecter, avec +8,3 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds high yield ont en revanche subi leur première décollecte depuis avril 2025, perdant 3,2 milliards. C’est aussi le cas des fonds dette émergente (-1,7 milliard de dollars).

Enfin, les fonds crypto restent sur une dynamique positive, enregistrant des souscriptions nettes de 600 millions de dollars.

Laurence Marchal