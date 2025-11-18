Les investisseurs de Target se préparent à une baisse de leur part de marché et à de faibles ventes en raison de la fermeture du gouvernement américain

La baisse de la part de marché de Target se poursuit dans un contexte de pression sur les dépenses discrétionnaires

Le nouveau directeur général Fiddelke est confronté à des défis en matière de gestion des stocks et des magasins

Les analystes attendent un plan de redressement détaillé de la part de Fiddelke

(Ajout du contexte et des attentes en matière de commerce électronique dans les paragraphes 2 et 3) par Siddharth Cavale

Les résultats du troisième trimestre de Target TGT.N , publiés mercredi, devraient mettre en lumière les difficultés du distributeur dans un contexte d'incertitude économique croissante et alors que les Américains à court d'argent ont réduit leurs dépenses discrétionnaires pendant la fermeture prolongée du gouvernement. Target n'a pas enregistré de croissance de ses ventes à magasins comparables cette année, alors que son grand rival Walmart

WMT.N prend des parts de marché en se concentrant sur les produits de première nécessité et les livraisons rapides. Les erreurs d'inventaire persistantes, le manque de personnel et la désorganisation des magasins ont coûté cher à Target. Et bien que son activité de commerce électronique ait augmenté l'année dernière à partir d'une base négative en 2023, la croissance s'est ralentie récemment.

Les analystes estiment que les ventes comparables numériques ont augmenté de 4,1 % au cours des trois mois se terminant en octobre, selon les données de LSEG, contre 10,8 % l'année précédente. Les ventes comparables totales - provenant des canaux en ligne et des magasins ouverts depuis au moins 13 mois - ont probablement baissé de 2 %. Le chiffre d'affaires global devrait rester stable à 25,33 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action devrait baisser à 1,72 dollar.

« Lorsque les shekels sont serrés, les Américains ne vont pas dépenser autant pour ce que Target a à offrir », a déclaré Charles Sizemore, un investisseur de Target.

Selon D.A. Davidson, les ventes de cartes de crédit et de débit chez Target ont chuté de 2,8 % au cours du trimestre, soit une baisse plus importante que celle de 2,6 % enregistrée au cours du trimestre précédent. La société de courtage s'attend à ce que Target réduise sa prévision de bénéfice annuel de 7,00 $ à 9,00 $ par action vers l'extrémité « très basse » de la fourchette. La fermeture record du gouvernement américain a retardé le versement des salaires fédéraux et des allocations alimentaires, ce qui a ébranlé les consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Le Congressional Budget Office a estimé que la fermeture pourrait coûter à l'économie jusqu'à 14 milliards de dollars.

LA TÂCHE S'ANNONCE ARDUE POUR LE NOUVEAU directeur général

Michael Lasser, analyste chez UBS, a déclaré que Target continuait à perdre des parts de marché et qu'il s'attendait à ce que l'entreprise ne réponde pas aux attentes en matière de ventes comparables. L'action, cependant, pourrait résister car elle est déjà vendue à bas prix.

Target se négocie à 12 fois les bénéfices prévisionnels, soit une décote de 25 % par rapport à sa moyenne sur 10 ans, a-t-il fait remarquer. Walmart, en revanche, se négocie à 35 fois. Les actions de Target ont chuté de 41 % cette année, dont 16 % depuis le mois d'août, lorsque le distributeur a surpris les investisseurs en nommant Michael Fiddelke , un vétéran de l'entreprise, comme prochain directeur général au lieu d'embaucher un outsider.

Fiddelke, actuellement directeur de l'exploitation, prendra ses fonctions en février. Il a promis d'améliorer le merchandising et l'expérience des clients en magasin et en ligne, et d'investir dans la technologie.

Mais les analystes et les investisseurs affirment que l'un de ses principaux défis consistera à définir une identité pour Target: s'agira-t-il d'une chaîne à petit budget, d'un magasin de proximité ou d'un véritable concurrent de Walmart et d'Amazon?

« Il est tout simplement en train de perdre », a déclaré Louis Navellier, directeur des investissements chez Navellier & Associates, un ancien actionnaire de Target. La gestion des stocks devrait être une priorité absolue pour Fiddelke, a déclaré Navellier, notant que le client principal de Target, la classe moyenne, se rendait chez Walmart pour les produits d'épicerie et les produits de première nécessité. Fiddelke, cependant, prend déjà des mesures pour redresser la barre. Le mois dernier, il a déclaré que l'entreprise avait « trop de couches » qui ralentissaient les décisions, tout en annonçant 1 800 suppressions d'emplois au sein de l'entreprise , le premier licenciement majeur de Target depuis une dizaine d'années. La semaine dernière, la société a annoncé des réductions de prix sur 3 000 produits d'épicerie et articles ménagers.

Corey Tarlowe, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'arrivée de Fiddelke à la tête de l'entreprise était un « catalyseur sous-estimé », ajoutant que ces mesures pourraient réduire les écarts de prix avec les rivaux, stimuler la fréquentation des magasins et renforcer les ventes sous marque de distributeur qui représentent un tiers du chiffre d'affaires de Target.