Les investisseurs de RBC évaluent leurs projets de croissance alors que le conflit commercial avec les États-Unis s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Nivedita Balu

Lorsque la Banque Royale du Canada RY.TO organisera jeudi sa première journée des investisseurs en sept ans, les actionnaires se concentreront sur la croissance, alors que les tensions commerciales s'aggravent avec son marché clé, les États-Unis.

Les États-Unis représentent 26 % des revenus de RBC, et le directeur général Dave McKay a souvent dit qu'il s'agissait du deuxième marché intérieur de la banque.

"Kevin Burkett, gestionnaire de portefeuille chez Burkett Asset Management, basé à Victoria, en Colombie-Britannique, s'interroge: "Où la Banque Royale se développe-t-elle? "Si la rhétorique des tarifs douaniers en provenance des États-Unis complique les choses, comment la Banque Royale va-t-elle répondre aux attentes des investisseurs en termes de croissance?

RBC, le plus grand banque au Canada et l'un des dix premiers en Amérique du Nord, s'est concentré sur son voisin du sud ces dernières années, en renforçant ses activités de marché des capitaux et de gestion de patrimoine aux États-Unis. Elle a également injecté plus de 3 milliards de dollars pour sauver sa filiale américaine City National, un banque basé en Californie qui s'adresse à la clientèle d'Hollywood.

M. McKay a également cherché à rendre RBC "plus simple, plus rapide et plus innovante" en augmentant sa taille, en réduisant sa complexité et en investissant dans les talents, selon des mémos adressés aux employés et consultés par Reuters.

Ces messages interviennent après que M. McKay a mené à bien l'achat historique de 10 milliards de dollars par RBC des activités canadiennes de HSBC HSBA.L , qu'il a secoué la haute direction et qu'il a divisé les segments des services bancaires personnels et commerciaux de la société au Canada.

L'acquisition de HSBC a accru la taille et la part de marché de RBC, lui donnant un avantage de plus de 80 milliards de dollars canadiens en termes de capitalisation boursière par rapport au deuxième plus grand banque du Canada , la Banque TD

TD.TO .

"Comment vont-ils s'égaliser? A demandé Shalabh Garg, analyste chez Veritas Investment Research, notant que RBC a réussi à éviter les "principales mines" qui ont frappé les autres banques canadiennes, notamment le ralentissement de la croissance des bénéfices et les problèmes de réglementation. "À l'échelle mondiale, je pense qu'elle peut faire beaucoup plus

RBC possède 2,1 billions de dollars d'actifs, ce qui la place dans la catégorie des principaux prêteurs nord-américains, à côté de JPMorgan Chase JPM.N , qui possède plus de 4 billions de dollars, a déclaré M. Garg.

RBC se négocie à 12,02 fois son bénéfice prévisionnel, dépassant les 10,82 fois de TD, les 11,48 fois de la Banque de Montréal, les 9,46 fois de la Banque de Nouvelle-Écosse et les 10,01 fois de la Banque CIBC, selon les données de LSEG.

Depuis la dernière journée des investisseurs de RBC en juin 2018, l'action a gagné 66 %. Les actions des cinq autres principales banques canadiennes ont enregistré des performances mitigées au cours de cette période, allant d'une perte de 8 % à un gain de 43 %.

Les cinq banques ont toutes investi aux États-Unis. Entre-temps, le président américain Donald Trump a remis en question l'absence de banques américaines au Canada, supprimé un organisme de surveillance des banques de consommation et modifié certaines politiques d'immigration pour les Canadiens.

Les investisseurs participant à la réunion de jeudi à Toronto s'attendent à ce que RBC réoriente sa stratégie vers de nouveaux marchés tels que l'Europe . Ils s'intéresseront également aux commentaires des dirigeants sur le rendement des capitaux propres de la banque et sur ses projets de déploiement de capitaux, éventuellement dans des activités à plus forte marge qui perçoivent des frais.

Il est plus logique pour RBC d'acheter des actifs de gestion de patrimoine plus petits que des actifs de détail plus importants, a déclaré Anthony Visano, directeur général chez Kingwest.

"Ils ont laissé entendre très clairement qu'ils disposaient de voies organiques pour le déploiement de capitaux au sud de la frontière", a déclaré M. Visano.