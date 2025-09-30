Les investisseurs de Phoenix Education Partners souhaitent lever 140 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phoenix Education Partners a déclaré mardi que certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 140,3 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique de vente du fournisseur d'apprentissage en ligne aux États-Unis.