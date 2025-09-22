Les investisseurs de Neptune Insurance souhaitent lever 368 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Neptune Insurance a déclaré lundi que certains de ses actionnaires actuels souhaitent lever jusqu'à 368,4 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique de vente de l'assureur contre les inondations aux États-Unis.