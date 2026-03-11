 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les investisseurs de Galderma vendent pour 6,3 milliards de dollars d'actions dans le cadre de la plus grande opération de ce type
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformule en bulletin et en titre)

Un groupe d'actionnaires de la société pharmaceutique suisse Galderma GALD.S a vendu 6,28 milliards de dollars de ses actions dans le cadre de la plus grande transaction de bloc jamais réalisée par un fonds d'investissement privé.

* L'investisseur privé suédois EQT, l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et Auba Investment, qui a introduit la société de soins de la peau et de dermatologie en bourse en 2024, ont vendu leur participation restante de 14,3 % mardi dans le cadre d'une construction accélérée d'un livre d'ordres, selon un communiqué d'EQT.

* Cette opération marque la sortie complète du consortium de sa participation dans Galderma, environ deux ans après la cotation de la société à la bourse suisse SIX.

* Le prix des actions de Galderma a été fixé à 143,75 francs suisses par action, soit une décote de 7 % par rapport au cours de clôture, selon un teneur de livre participant à l'opération.

* Galderma a racheté 1,6 million d'actions pour une valeur de 232 millions de francs suisses, selon un communiqué de la société.

* La vente d'actions par le consortium est la plus importante opération de ce type jamais réalisée par un fonds d'investissement privé, dépassant la vente d'actions de Medline, société cotée en bourse aux États-Unis, pour un montant de 3,5 milliards de dollars la semaine dernière par un consortium comprenant ADIA et le groupe Carlyle, selon les chiffres de Dealogic, partagés par EQT.

* Les investisseurs en actions ont accéléré les transactions la semaine dernière, alors que les marchés étaient perturbés par la guerre en Iran. Selon les données du LSEG, des transactions en actions d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars ont été conclues à l'échelle mondiale au cours des trois jours de transactions entre le vendredi 27 février et le mardi 4 mars, ce qui représente près de 16 % des quelque 130 milliards de dollars de transactions lancées depuis le début de l'année.

* Le rythme des transactions au cours de cette période a presque triplé par rapport à la moyenne quotidienne des deux mois précédents.

Valeurs associées

EQT
25,700 EUR Tradegate -2,80%
GALDERMA GROUP
150,900 CHF Swiss EBS Stocks -2,39%
THE CARLYLE GRP
48,4500 USD NASDAQ -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un artisan travaille sur un métier à tisser traditionnel dans un atelier de Tangail, le 2 mars 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, l'art du tissage de sari de Tangail ne tient plus qu'à un fil
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:38 

    Même s'il vient d'être officiellement consacré par l'Unesco, l'art multicentenaire du tissage de sari de Tangail file un mauvais coton au Bangladesh, menacé par l'irrémédiable évolution des modes et la compétition économique. Dans son atelier de la ville qui a ... Lire la suite

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:20 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leurs prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Le groupe ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule, lestée par l'incertitude persistante
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:18 

    La Bourse de Paris recule à nouveau mercredi, en raison de l'incertitude persistante liée à la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole, après le rebond de la veille. Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,85% à 7.987,31 points, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bpifrance lance un fonds dédiés aux petites capitalisations
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.03.2026 10:17 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds de 200 millions d’euros dédié aux entreprises cotées françaises de petite capitalisation, les "small caps", avec un premier investissement dans Ieva Group (beauté personnalisée). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank