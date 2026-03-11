Les investisseurs de Galderma vendent pour 6,3 milliards de dollars d'actions dans le cadre de la plus grande opération de ce type

Un groupe d'actionnaires de la société pharmaceutique suisse Galderma GALD.S a vendu 6,28 milliards de dollars de ses actions dans le cadre de la plus grande transaction de bloc jamais réalisée par un fonds d'investissement privé.

* L'investisseur privé suédois EQT, l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et Auba Investment, qui a introduit la société de soins de la peau et de dermatologie en bourse en 2024, ont vendu leur participation restante de 14,3 % mardi dans le cadre d'une construction accélérée d'un livre d'ordres, selon un communiqué d'EQT.

* Cette opération marque la sortie complète du consortium de sa participation dans Galderma, environ deux ans après la cotation de la société à la bourse suisse SIX.

* Le prix des actions de Galderma a été fixé à 143,75 francs suisses par action, soit une décote de 7 % par rapport au cours de clôture, selon un teneur de livre participant à l'opération.

* Galderma a racheté 1,6 million d'actions pour une valeur de 232 millions de francs suisses, selon un communiqué de la société.

* La vente d'actions par le consortium est la plus importante opération de ce type jamais réalisée par un fonds d'investissement privé, dépassant la vente d'actions de Medline, société cotée en bourse aux États-Unis, pour un montant de 3,5 milliards de dollars la semaine dernière par un consortium comprenant ADIA et le groupe Carlyle, selon les chiffres de Dealogic, partagés par EQT.

* Les investisseurs en actions ont accéléré les transactions la semaine dernière, alors que les marchés étaient perturbés par la guerre en Iran. Selon les données du LSEG, des transactions en actions d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars ont été conclues à l'échelle mondiale au cours des trois jours de transactions entre le vendredi 27 février et le mardi 4 mars, ce qui représente près de 16 % des quelque 130 milliards de dollars de transactions lancées depuis le début de l'année.

* Le rythme des transactions au cours de cette période a presque triplé par rapport à la moyenne quotidienne des deux mois précédents.