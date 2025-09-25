 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les investisseurs de Disney veulent des éclaircissements sur la suspension de Kimmel
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 00:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le premier paragraphe, ajout de détails dans la lettre) par Juby Babu

Plusieurs investisseurs de Walt Disney DIS.N ont demandé mercredi au géant des médias de partager les documents relatifs à sa décision de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel la semaine dernière pour inspection.

Kimmel est revenu à l'antenne mardi soir, six jours après que ses remarques sur l'assassin présumé du militant d'extrême droite Charlie Kirk ont provoqué l'indignation des médias sociaux et la pression de l'administration Trump.

Dans une lettre adressée à la société, les avocats de l'American Federation of Teachers, de la fédération syndicale américaine AFL-CIO et de Reporters sans frontières ont demandé à Disney de leur remettre les documents relatifs à la suspension de Jimmy Kimmel.

Selon la lettre, la demande vise à enquêter sur d'éventuels actes répréhensibles, une mauvaise gestion et des manquements fiduciaires de la part du conseil d'administration de Disney et de ses dirigeants.

"Il existe des raisons crédibles de soupçonner que le conseil d'administration et les dirigeants ont pu manquer à leurs obligations fiduciaires de loyauté, d'attention et de bonne foi en plaçant des considérations politiques ou d'affiliation au-dessus des intérêts de Disney et de ses actionnaires," indique la lettre.

Les actionnaires demandent des documents, y compris des documents estimant l'impact potentiel de la suspension de "Jimmy Kimmel Live" sur les revenus de Disney et les accords avec les réseaux affiliés Nexstar NXST.O et Sinclair SBGI.O , qui ont refusé de diffuser l'émission.

Les avocats des groupes ont déclaré qu'ils intenteraient une action en justice si Disney ne partageait pas les informations demandées dans un délai de cinq jours ouvrables.

Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

ABC, la chaîne de télévision détenue par Disney, a déclaré que quelque 6,26 millions de téléspectateurs ont regardé l'émission de Jimmy Kimmel, qui a utilisé un mélange d'humour et d'humilité pour répondre aux remarques qu'il a faites le 15 septembre et qui ont suscité la controverse.

Il s'agit de l'épisode de Kimmel le plus regardé depuis plus de dix ans, même s'il n'a pas été diffusé dans environ 23 % des foyers américains. Nexstar et Sinclair ont en effet décidé de ne pas diffuser l'émission sur les 70 stations ABC qu'ils détiennent et exploitent ensemble.

Semafor avait déjà fait état de la lettre adressée à Disney.

