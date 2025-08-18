Les investisseurs dans les énergies propres soulagés par les modifications apportées par Trump aux règles fiscales

Les actions des sociétés américaines d'énergie solaire ont augmenté lundi après que l'administration Trump a publié de nouvelles règles de subvention pour les projets d'énergie propre qui n'étaient pas aussi strictes que de nombreux investisseurs l'avaient craint.

Vendredi en fin de journée, le département du Trésor a réduit la définition de ce que signifie un projet solaire ou éolien pour être considéré comme étant en construction, une condition pour bénéficier de crédits d'impôt fédéraux représentant 30 % du coût d'un projet.

Les modifications consistent notamment à exiger des promoteurs de grands champs solaires et de parcs éoliens qu'ils réalisent des travaux physiques au lieu de simplement montrer qu'ils ont investi des capitaux. Les entreprises du secteur de l'énergie solaire ont critiqué cette décision vendredi, mais les analystes, les investisseurs et d'autres ont déclaré que les directives étaient meilleures que ce à quoi beaucoup s'attendaient.

L'indice MAC Global Solar Energy .SUNIDX était en hausse de 4 % à la mi-journée, les principaux gagnants étant la société d'énergie solaire résidentielle Sunrun RUN.O , en hausse de 9 %, et le fabricant de panneaux First Solar FSLR.O , en hausse de 8,6 %.

"Bien que cela crée quelques complications, c'est gérable", a déclaré Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James, dans un courriel.

Certains acteurs du secteur avaient craint que les développeurs de projets ne soient obligés d'engager un pourcentage important des coûts du projet pour pouvoir bénéficier des crédits, ou qu'ils ne disposent d'un délai plus court pour réclamer les subventions après le début de la construction. Le département du Trésor a laissé la fenêtre de quatre ans inchangée pour les projets qui commencent la construction avant l'expiration des crédits.

La loi "One Big Beautiful Bill" exige que les projets commencent la construction avant le mois de juillet de l'année prochaine ou entrent en service avant la fin de l'année 2027 pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % et de primes qui peuvent faire grimper la subvention encore plus haut. En vertu de la loi précédente, les crédits étaient disponibles jusqu'en 2032.