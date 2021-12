Les investisseurs continuent d' empiler des encours dans les fonds monétaires

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux ont choisi la sécurité dans leurs choix de fonds. Entre le 2 et le 8 décembre, ils se sont massivement orientés vers les fonds monétaires, ces derniers affichant une collecte de 43,2 milliards de dollars (38,3 milliards d'euros), selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Cela porte à 203 milliards de dollars les flux sur cette classe d'actifs dans les deux derniers mois. Sur les autres classes d'actifs, les fonds actions ont reçu 10,6 milliards de dollars, et les fonds obligataires un " petit" 1,3 milliard.

La collecte de l'obligataire a été sauvée par les fonds investis en titres souverains, qui ont reçu 4,2 milliards de dollars (dont 1,1 milliard pour les stratégies indexées à l'inflation). A l'inverse, les fonds plus risqués ont décollecté, avec -2,9 milliards pour les stratégies investies en obligations investment grade, -0,9 milliard pour celles investies dans les titres à haut rendement, et -0,5 milliard pour celles en obligations émergentes.

Dans l'univers des fonds actions, les investisseurs ont privilégié les fonds indiciels cotés (ETF), qui ont drainé 19,9 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds communs de placement ont rendu 9,3 milliards. La collecte hebdomadaire s'est concentrée sur les fonds actions américaines qui ont reçu 8 milliards de dollars. Les investisseurs se sont plus précisément dirigés vers les fonds de grandes capitalisations, qui ont collecté 8,9 milliards de dollars. Les autres types de stratégies en actions américaines ont fortement décollecté, avec -2,7 milliards pour les fonds de petites capitalisations, -3,2 milliards pour les stratégies de gestion value, et -4,3 milliards pour celles de croissance. Dans le reste du monde, les fonds actions en européennes ont, eux, enregistré leur plus importante décollecte depuis octobre 2020, avec -3,4 milliards. Les fonds actions émergentes ont rendu 2,2 milliards de dollars, et les fonds actions japonaises ont reçu 0,9 milliard.