Les investisseurs anticipent une croissance du marché des ETF ESG

(NEWSManagers.com) - 91% des investisseurs en Europe prévoient un niveau stable ou en croissance des fonds indiciels cotés ou ETF intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) au cours des 12 prochains mois, d’après le premier baromètre de BNP Paribas Asset Management sur les ETF durables en Europe. Actuellement, ce segment représente 16 % de l’ensemble des ETF en Europe, selon les chiffres 2021 d'ETFGI.

Le baromètre, mené pour la première fois en avril 2022, ambitionne de suivre l'évolution des perspectives et des pratiques des investisseurs européens en matière d'investissement durable au fil du temps. Il sonde l’opinion de 250 investisseurs de compagnies d’assurance, fonds de pension, gérants d'actifs et gestionnaires de fortune en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.

En termes géographiques, les investisseurs du Royaume-Uni (96 %) et d’Italie (96%) sont les plus positifs sur les perspectives de croissance de la classe d’actifs.

L'enquête a par ailleurs révélé que, lors de la sélection d'un ETF ESG, la crédibilité et les références des gérants d'actifs en matière d’ESG priment, puisque 57 % des investisseurs classent ce facteur de décision parmi leurs trois principaux critères. En Allemagne et en Suisse, les labels et certifications constituent les éléments les plus déterminants pour 46 % des répondants.

Dans le cadre des pratiques de vote et d’engagement actionnarial, les investisseurs sont favorables à une plus grande attention portée aux questions sociales : 43 % d’entre eux souhaitent se concentrer davantage sur les droits des employés et 42 % sur la diversité au sein des conseils d'administration. En revanche, les gestionnaires de fortune se concentrent davantage sur les enjeux environnementaux et souhaitent une meilleure communication transparente de l'impact climatique (55%).

Parmi le large éventail des thématiques durables, le plus fort engouement se porte sur l'économie circulaire qui réunit 61 % des investisseurs, avec une forte demande pour ce thème en Allemagne (88 %), France (66 %) et Italie (62 %). Avec l'économie bleue (soit l’économie des mers et des océans), l'économie circulaire s'est avérée particulièrement populaire parmi les détenteurs d'actifs, tandis que les gérants et les gestionnaires de fortune considèrent l'accès à l'éducation comme un axe majeur de leurs investissements thématiques ESG.

Enfin, alors que les ETF traditionnels ont historiquement toujours été qualifiés d’investissements « passifs », les ETF thématiques « nouvelle génération » sont de plus en plus considérés comme actifs, les investisseurs recherchant des rendements à partir de mégatendances de long terme représentées par des indices de niche. Une évolution confirmée par l'enquête, puisque 82% des investisseurs interrogés estiment que les ETF thématiques sont des stratégies actives.