Les investisseurs anticipent la réaction du marché aux favoris pour le remplacement du président de la Fed

Donald Trump a réduit la liste des remplaçants possibles de Jerome Powell à quatre ou moins

Les marchés de paris en ligne montrent que Christopher Waller, Kevin Hassett et Kevin Warsh sont en tête pour remplacer Powell

La réaction du marché pourrait dépendre fortement du fait que le candidat soit considéré comme un fidèle de Trump

Alors que le président américain Donald Trump réduit sa liste de candidats pour le prochain président de la Réserve fédérale, les investisseurs et les stratèges analysent de près l'éventail des réactions possibles du marché à chaque candidat potentiel prêt à remplacer Jerome Powell à la fin de son mandat. Les réactions peuvent inclure un mouvement positif si l'actuel gouverneur de la Fed, Christopher Waller, est choisi, signalant la continuité du leadership, à une possible réponse négative si le candidat pour remplacer Powell est considéré comme aligné avec Trump, une situation qui pourrait remettre en question l'indépendance de la banque centrale par rapport à la Maison Blanche.

Alors que Trump a flirté pendant des mois avec l'éviction de Powell, l'annonce inattendue, la semaine dernière, de la sortie du gouverneur Adriana Kugler a attiré une nouvelle attention sur la composition et la direction de l'organe de décision de la politique monétaire.

En début de semaine, Trump a indiqué qu'il disposait d'une liste restreinte de quatre remplaçants possibles pour Powell, dont le conseiller économique Kevin Hassett et l'ancien gouverneur de la Fed et partisan de Trump, Kevin Warsh, ainsi que deux autres personnes.

Jeudi, Trump a nommé le président du Conseil des conseillers économiques, Stephen Miran , pour terminer le mandat de Kugler, laissant le choix d'un remplaçant permanent pour une date ultérieure.

Bloomberg News a rapporté jeudi que Christopher Waller était l'un des principaux candidats à la présidence de la Fed au sein de l'équipe Trump, citant des sources.

"Après des mois de télégraphie de la part de la Maison Blanche, les investisseurs en sont venus à s'attendre à ce que le prochain président soit un fidèle de Trump avec un biais dovish avoué", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

Les marchés de paris en ligne Polymarket et Kalshi ont indiqué jeudi que Christopher Waller, Kevin Hassett et Kevin Warsh figuraient parmi les candidats les plus susceptibles de remplacer Powell.

D'une manière générale, l'indépendance de la Fed reste la question clé pour la plupart des investisseurs et les réactions du marché pourraient varier en fonction du degré d'alignement des candidats potentiels pour remplacer Powell sur Trump.

"Le président Trump continuera à nommer les personnes les plus compétentes et les plus expérimentées pour tenir sa promesse de rendre l'Amérique à nouveau riche. Toutefois, à moins qu'elle ne vienne du président Trump lui-même, toute discussion sur les décisions relatives au personnel doit être considérée comme de la pure spéculation", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison-Blanche.

LA CONTINUITÉ EST RECHERCHÉE

Plusieurs investisseurs ont déclaré que les marchés réagiraient très favorablement si Trump nommait Christopher Waller au poste de Powell. Christopher Waller, partisan d'une baisse immédiate des taux d'intérêt, a déclaré le mois dernier qu'il accepterait le poste à la tête de la banque centrale américaine si Trump le lui demandait.

Dans un communiqué publié à la suite de son vote dissident contre la décision du Comité fédéral de l'open market de maintenir les taux d'intérêt en juillet, Christopher Waller a déclaré que l'approche attentiste de la Fed en matière de politique monétaire était "trop prudente"

"Waller représenterait probablement la plus grande continuité avec le style actuel de gestion de la Fed", a déclaré Steven Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 chez Standard Chartered. Guy LeBas, stratégiste en chef pour les titres à revenu fixe chez le gestionnaire d'actifs Janney Capital Management, a déclaré que, bien que le marché ne soit pas convaincu des différences de politique entre Christopher Waller et Kevin Warsh, Waller a fait preuve de souplesse et de rapidité d'exécution au cours de son mandat à la Fed et a largement défié toute tendance hawkish ou dovish.

En tant que tel, si Trump cherche à le nommer président, il est probable qu'il suscite une réaction positive des marchés, a déclaré Mark Malek, directeur des investissements de Siebert Financial.

La Réserve fédérale s'est refusée à tout commentaire.

ALIGNEMENT SUR TRUMP

Une réaction potentiellement plus négative pourrait survenir si le candidat qui remplacera Powell était considéré comme un allié de Trump.

"Plus le candidat est considéré comme aligné sur la Maison-Blanche, plus cela sera préjudiciable aux actifs américains en général", a déclaré Felix Vezina-Poirier, stratège chez BCA Research.

Cela signifie qu'une nomination de Kevin Hassett pourrait entraîner une réaction négative, avec une hausse des rendements à long terme et une baisse du dollar, selon les analystes.

Kevin Hassett étant considéré comme très proche de la Maison Blanche, sa nomination n'augurerait rien de bon pour l'indépendance de la Fed, selon certains analystes.

Une demande de commentaire a été envoyée à Kevin Hassett par l'intermédiaire de la Maison Blanche, mais il n'a pas répondu dans l'immédiat.

Selon les investisseurs et les analystes, Kevin Warsh pourrait également susciter des inquiétudes sur les marchés.

Kevin Warsh, actuellement chercheur invité à la Hoover Institution de l'université de Stanford, a été gouverneur de la Fed de février 2006 à avril 2011, quittant son poste environ un an avant que Jerome Powell ne devienne gouverneur.

Durant son mandat à la Fed, Kevin Warsh a souvent plaidé en faveur d'un resserrement, et non d'un assouplissement, de la politique monétaire et a critiqué la politique de bilan expansionniste de la Fed.

"L'ancien gouverneur Kevin Warsh, qui a depuis longtemps adopté des points de vue ouvertement politiques - en particulier dans les pages d'opinion - est davantage un joker", a déclaré Karl Schamotta de Corpay.

"Bien que les investisseurs puissent se réjouir de sa récente conversion damascène à la baisse des taux, celle-ci intervient après des années de critiques à l'encontre de la Fed pour avoir maintenu une politique trop souple, et s'est accompagnée d'un engagement à réduire plus rapidement le bilan de la banque centrale, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts d'emprunt pour un gouvernement déjà à bout de souffle", a-t-il ajouté.

Kevin Warsh n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Toutefois, le coup le plus dur pour les marchés pourrait survenir si Trump désignait un candidat considéré comme n'ayant pas l'expérience de la Réserve fédérale ou de l'économie.

Une telle décision soulèverait également des questions sur l'indépendance de la Fed, selon les investisseurs.

"La question la plus importante est de savoir si l'un de ces candidats à la Fed serait plus ou moins "capturé" par les intérêts fiscaux de la Maison Blanche", a déclaré Guy LeBas.