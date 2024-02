Les introductions en bourse vont-elles rebondir en 2024 ?

Lorsqu'une société prend la décision de s'introduire en bourse, elle ouvre le capital de sa société à un éventail plus large d'investisseurs qui deviennent actionnaires en achetant leurs actions. Cette étape marque souvent une transition majeure dans la vie d'une entreprise, la transformant d'une entité privée détenue par quelques investisseurs en une entreprise cotée en bourse.

Alors que les activités des banquiers d'affaires ont été relativement faibles en matière d'introductions en bourse en 2023, certains analystes laissent entendre que l'année 2024 pourrait connaître une hausse des introductions en bourse.

Retour sur une année 2023 morose pour les introductions en bourse

Malgré un solide rebondissement des marchés boursiers en 2023, les introductions en bourse ont plutôt été faibles sur les marchés développés. Au niveau mondial, les volumes d'IPO ont diminué de 8 % avec des recettes en baisse de 33 % par rapport à 2022. Il y a eu 1 298 IPO mobilisant 123,2 milliards de dollars américains.

En 2023, il y a eu 154 IPO sur le marché boursier américain, soit une baisse de 15 % par rapport à 2022 et une chute importante de 85 % par rapport au record historique de 2021. La région Asie-Pacifique a enregistré une baisse notable de 18 % avec 732 entreprises faisant leur entrée en bourse, tandis que le marché des IPO dans la région EMEIA montrait des signes de reprise avec une augmentation de 7 % du volume. Cependant, la zone euro a connu un important déclin du nombre d'introductions en bourse importantes avec seulement 17 dépassants les 100 millions d'euros, contre 21 en 2022 et 161 en 2021.

Il faut dire que plusieurs entreprises ont fait leur entrée en bourse en 2023 et ont connu des débuts peu encourageants, à l'instar de la société de santé Kenvue, qui affiche une perte de plus de 20 % depuis son IPO, et de la société de livraison Instacart, en baisse de plus de 12 % depuis son introduction en bourse.

Toutefois, certaines de ces entreprises sont actuellement négociées à des niveaux supérieurs à leur prix initial. On peut citer, par exemple, la société de semi-conducteurs Arm Holdings, qui a enregistré une hausse de plus de 28 % depuis son IPO, et le fabricant de chaussures Birkenstock, dont la valeur a augmenté de plus de 26 % depuis son introduction en bourse.

Quels sont les facteurs qui devraient soutenir les IPO cette année ?

Ces dernières années, les politiques monétaires mondiales ont joué un rôle significatif dans l'influence de l'activité des introductions en bourse. La plupart des économies développées et matures ont en effet connu des hausses rapides de taux directeurs depuis 2022, entraînant une diminution du volume des IPO.

Cependant, avec le recul de l'inflation, les investisseurs et les analystes estiment que les taux d'intérêt ont atteint leur pic, ou s'en approchent, et qu'ils peuvent s'attendre à une absence de hausses supplémentaires, voire même une baisse des taux. Cette situation pourrait encourager les entreprises à lancer des IPO, offrant un rendement sur investissement plus fiable aux investisseurs.

De plus, si les taux d'intérêt se stabilisent, ces derniers pourraient envisager de se tourner vers le marché des actions. Dans un tel environnement, les rendements des investissements à revenu fixe peuvent devenir moins attrayants. Les investisseurs peuvent alors rechercher des rendements plus élevés sur le marché boursier, où le potentiel d'appréciation du capital et les dividendes est plus attractif.

Des taux d'intérêt stabilisés peuvent également signaler un environnement économique plus équilibré et prévisible. Pour les entreprises, cette stabilité se traduit par des coûts d'emprunt qu'il est plus simple d'anticiper, facilitant planification et investissement dans leur croissance. L'anticipation d'une amélioration des performances des entreprises contribue également à une hausse des cours des actions.

Enfin, les projets de scissions de certains grands groupes pourraient soutenir les IPO en 2024 comme Vivendi, Sanofi ou encore Bayer.

IPO à suivre en 2024 et comment en profiter

Voici quelques potentielles IPO de 2024 qui pourraient être intéressantes à suivre : Reddit, Klarna, Stripe, Shein, Ola Electric, Databricks, Rubik, Circle, Skims, Discord ou encore Plaid parmi d'autres.

Pour participer à une introduction en bourse, il est essentiel de s'assurer que votre intermédiaire financier (banque ou courtier en bourse en ligne) offre la possibilité de souscrire à une IPO. Si cela n'est pas le cas, une alternative consiste à attendre que les actions de la société soient disponibles sur le marché secondaire.

Quelle que soit l'approche choisie, vous devez consulter les documents concernant la société en question et son projet d'IPO pour mieux comprendre non seulement son secteur d'activité et ses forces, mais aussi les motivations qui la poussent à opter pour une introduction en bourse, ainsi que son plan de développement une fois les fonds levés.