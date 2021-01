Les introductions en Bourse les plus attendues en 2021 sur le marché américain

(Crédits photo : Pixabay - David Vives )

Les IPO (Initial Public Offering) ou introduction en Bourse peuvent représenter de bonnes opportunités d'investissement pour bénéficier d'éventuelles décotes et rapidement engranger des bénéfices. Quid des IPO sur le marché US ? Quelles sont les entreprises américaines qui prévoient une entrée en bourse en 2021 ? Café de la Bourse vous présente dans cet article les IPO les plus attendues de l'année.

Les IPO sur le marché américain, une bonne opportunité d'investissement ?

Gain moyen annuel des IPO américaines de 2008 à 2019

cafe de la bourse

Les IPO font-elles toujours mieux que le marché boursier ? Cela est très variable d'une année sur l'autre.

Par exemple, en 2018, lorsque le S&P 500 a enregistré un gain de près de 30 %, les introductions en bourse n'ont fourni que 5 % de gains. En 2015, année où le marché boursier était stable, les introductions en bourse ont accusé une perte de - 0,4 %. Pas de généralité sur la performance des IPO donc. Il s'agit d'étudier ce type d'opération au cas par cas, comme dans le choix d'une valeur cotée en Bourse.

Top et Flop des IPO US de 2020

IPO Airbnb

L'introduction en bourse d'Airbnb, le spécialiste de la location de vacances, a été un succès fulgurant ! Les actions étaient initialement évaluées entre 45 dollars et 50 dollars par action pour l'IPO. Ce montant est passé de 55 dollars à 60 dollars la veille de l'introduction en Bourse. Au moment de la cotation, le prix final de l'action était de 68 dollars, soit 50 % de gain par rapport à la valorisation initiale pré-cotation.

IPO Casper Sleep

À l'inverse, l'IPO de Casper Sleep, spécialiste e-commerce des produits liés au sommeil n'a pas rencontré le succès escompté. La fourchette de prix initiale a été fortement réduite, passant de 17 dollars à 19 dollars, puis à 12 dollars avant de remonter à 13 dollars pour finalement s'installer dans le bas de la fourchette révisée début février lors de l'introduction en Bourse. Le titre a ensuite subi la baisse générale des marchés liée au Covid pour toucher le fond, à 3,5 dollars à la fin mars, soit une baisse de 80 % par rapport à la valorisation initiale

Les 3 IPOs les plus attendues en 2021 :

Robinhood, le courtier Bourse sans commission ni minimum de dépôt

Robinhood a été créé en 2013 et son arrivé sur le marché du courtage a été accueilli avec un peu de scepticisme. Y a-t-il vraiment besoin d'un autre courtier en ligne dans un marché déjà bien saturé ?

Robinhood a néanmoins su se différencier, avec d'une part le développement d'une application attrayante et facile à utiliser, et d'autre part avec un modèle commercial offrant des transactions sans commission et ne requérant aucun dépôt minimum. La plateforme permet également aux utilisateurs d'acheter et vendre des crypto monnaies.

La pandémie COVID-19 a eu un impact positif important sur la croissance. L'application est passée à 13 millions d'utilisateurs en 2020 : un grand nombre de personnes se sont intéressées aux actions lorsqu'elles ont vu l'opportunité d'achat consécutive à la baisse fulgurante des marchés au printemps 2020.

Selon Business Insider, la société a été valorisée à 11,7 milliards de dollars à la suite d'un tour de table en septembre 2020.

Date prévue de l'IPO Robinhood : 1er semestre 2021

Valorisation approximative de l'IPO Robinhood : environ 20 milliards de dollars

Coinbase, la plateforme vedette d'échange de crypto monnaies

Coinbase, qui abrite le plus grand exchange de crypto monnaies aux États-Unis, a soumis en toute confidentialité un projet d'introduction en bourse, l'offre étant prévue pour février.

Les crypto-monnaies telles que Bitcoin ont récemment atteint des sommets sans précédent. Certains investisseurs s'y sont positionnés en raison des inquiétudes concernant les devises traditionnelles à la suite de taux d'intérêt très bas et de politiques budgétaires très souples dans le monde entier.

Coinbase, fondée en 2012, compte désormais plus de 35 millions d'investisseurs dans plus de 100 pays.

Date prévue de l'IPO Coinbase : février 2021

Valorisation approximative de l'IPO Coinbase : plus de 8 milliards de dollars

Instacart, le spécialiste de la livraison de produits d'épicerie

Instacart propose un service de livraison ou de drive de produits d'épicerie aux États-Unis et au Canada. Les clients peuvent commander via la plateforme des produits auprès des détaillants partenaires, les achats étant effectués par un acheteur assigné lors de la commande.

La pandémie a apporté un élan phénoménal à Instacart. L'émergence du COVID-19 a incité des millions de personnes à adopter des services de livraison disponibles sur le Web.

Instacart a construit et s'appuie sur un système logistique sophistiqué, qui implique des accords avec plus de 400 détaillants couvrant plus de 30 000 magasins*.

Le Financial Times a rapporté début octobre que la société était en discussion avec des banques pour une éventuelle introduction en bourse, prévue au cours du premier semestre 2021.

Selon Reuters, Instacart a choisi Goldman Sachs pour diriger son introduction en bourse et valoriser l'application de livraison à environ 30 milliards de dollars.

Date prévue de l'IPO Instacart : début 2021

Valorisation approximative de l'IPO Instacart : environ 30 milliards de dollars

Quelles sont les autres IPO américaines attendues en 2021 ?

Hormis Robinhood, Instacart et Coinbase, de belles entrées en Bourse sont à prévoir en 2021. Le marché américain attend aussi l'IPO de Roblox (plateforme de jeu en ligne), Affirm (Fintech), Bumble (application de rencontre), Petco (e-commerce de produits pour animaux domestiques) ou encore UIpath (robotique) et Thoughtspot (logiciel de Business Intelligence). De belles opportunités à étudier !

*source : site internet d'Instacart

Source des images : Freepik

