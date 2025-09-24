Les intermédiaires pharmaceutiques vont proposer des changements pour éviter les réglementations de l'administration Trump, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les intermédiaires pharmaceutiques travaillent sur une proposition visant à modifier certaines de leurs pratiques commerciales afin d'éviter une nouvelle réglementation de l'administration Trump, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.