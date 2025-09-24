 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les intermédiaires en pharmacie proposent des changements réglementaires pour éviter les règles de l'administration Trump, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte aux paragraphes 4 à 6, la réponse de CVS Health au paragraphe 7 et des détails du rapport au paragraphe 9)

Les intermédiaires en pharmacie travaillent sur une proposition visant à modifier certaines de leurs pratiques commerciales afin d'éviter de nouvelles réglementations de l'administration Trump, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.

La Pharmaceutical Care Management Association (PCMA), un groupe de pression clé pour les intermédiaires en pharmacie, rédige des recommandations à présenter aux Centers for Medicare and Medicaid Services, a rapporté Bloomberg News, citant un document examiné.

Les propositions à l'étude comprennent des mesures telles que la garantie que les patients ne paient pas plus que le prix au comptant facturé aux clients non assurés, l'augmentation de l'utilisation d'alternatives moins coûteuses aux médicaments biologiques onéreux et l'augmentation des taux de remboursement pour les pharmacies rurales et indépendantes.

Les intermédiaires - les gestionnaires de prestations pharmaceutiques - sont des entreprises qui gèrent les prestations de médicaments sur ordonnance pour les compagnies d'assurance maladie, les grands employeurs et les régimes d'assurance-médicaments - un groupe souvent appelé payeurs.

Les trois principaux gestionnaires de prestations pharmaceutiques sont OptumRx (UnitedHealth Group UNH.N ) , CVS Caremark (CVS Health CVS.N ) et Express Scripts (Cigna CI.N ).

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux alors que l'administration Trump appelle à une réglementation plus stricte sur la façon dont l'industrie négocie des rabais sur les médicaments d'ordonnance avec les fabricants de médicaments pour le compte des régimes de santé et des employeurs.

CVS Health a refusé de confirmer le rapport, mais a déclaré qu'il était "prêt et disposé à travailler avec l'administration et le Congrès pour soutenir les efforts visant à rendre la couverture des médicaments sur ordonnance plus abordable et plus facile à utiliser".

UnitedHealth Group et Cigna n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le document de la PCMA suggère également qu'une annonce très médiatisée de l'initiative pourrait contribuer à générer une couverture médiatique favorable à l'industrie, selon le rapport de Bloomberg News.

