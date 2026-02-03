Les intentions d'achat nettes de biens immobiliers en Asie-Pacifique atteignent leur plus haut niveau depuis 4 ans, selon une enquête

Les intentions d'achat nettes dans l'immobilier en Asie-Pacifique ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans pour 2026, portées par des perspectives de loyers plus solides, une réduction des stocks d'offre et un assouplissement progressif des conditions de financement, a montré mardi une enquête de CBRE CBRE.N .

Le segment des bureaux a été désigné comme le secteur le plus préféré pour la première fois en six ans, grâce à la reprise des activités de location, a indiqué l'agence immobilière.

L'investissement immobilier dans la région a été modéré ces dernières années, en raison de la hausse des taux d'intérêt, du resserrement du financement et des changements structurels dans le secteur des bureaux.

Les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers ont également rendu les investisseurs plus prudents.

TOKYO DE NOUVEAU EN TÊTE DU CLASSEMENT

Cependant, pour 2026, les intentions d'achat nettes - mesurant la proportion d'investisseurs qui prévoient d'acheter plus que de vendre - ont grimpé à 17 %, contre 13 % l'année précédente, sous l'impulsion de la Corée, de l'Australie et de Singapour, et d'un intérêt stable pour le Japon, selon l'enquête.

La Chine continentale restait un vendeur net, mais les intentions d'achat dans la deuxième économie mondiale ont augmenté de 11 % par rapport à l'année dernière.

Parmi les marchés les plus prisés pour les investissements immobiliers transfrontaliers, Tokyo est arrivée en tête du classement pour la septième année consécutive, en raison de son faible coût d'endettement, suivi de Sydney en deuxième position. Singapour et Séoul se sont classées à égalité en troisième position.

Hong Kong s'est classée cinquième après avoir quitté le top 10 l'année dernière, grâce à l'intérêt croissant des investisseurs, en particulier ceux de la Chine continentale, pour les secteurs de l'habitat et de l'hôtellerie.

DÉFIS POUR L'ANNÉE À VENIR

L'enquête a reçu 442 réponses d'investisseurs dans des secteurs allant du capital-investissement aux fonds souverains en passant par les compagnies d'assurance.

Dans le secteur des bureaux, Singapour a rejoint les marchés à forte croissance locative, notamment l'Australie, le Japon et la Corée, en tant que destinations les plus populaires pour l'investissement. Les entreprises de la Grande Chine se sont également montrées plus actives dans l'achat d'actifs de bureaux pour leur propre usage, en particulier à Hong Kong.

Les défis rencontrés par les investisseurs en 2026 ont inclus l'escalade des coûts de construction et de main-d'œuvre, qui se sont classés en tête pour la première fois, une tendance particulièrement marquée en Australie, au Japon et à Singapour, où les coûts de construction globaux pour l'immobilier commercial ont augmenté de manière significative depuis 2020.

Les investisseurs, en particulier ceux de la Chine continentale et de l'Inde, ont continué à s'inquiéter des tensions géopolitiques, qui pourraient peser sur leur croissance économique, tandis que les investisseurs de la Chine continentale étaient surtout préoccupés par l'économie.