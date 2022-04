Les institutions financières doivent se préparer à une éventuelle détérioration de la qualité des actifs

(NEWSManagers.com) - Les autorités européennes de régulation des banques (EBA), des assurances et pensions professionnelles (Eiopa) et des marchés financiers (Esma) ont publié, ce mercredi, leur rapport trimestriel conjoint sur les risques et vulnérabilités du système financier européen.

Un rapport dans lequel ils enjoignent régulateurs locaux, institutions financières et acteurs des marchés à suivre six mesures. Pour les superviseurs, les institutions financières doivent d’abord se préparer à de nouvelles implications négatives potentielles dues aux tensions géopolitiques actuelles et s’assurer d’être en conformité avec les régimes de sanctions mis en place en Europe et ailleurs.

Aussi doivent-elles continuer à se préparer à une « éventuelle » détérioration de la qualité des actifs dans le secteur financier. « Etant donné la persistance des risques et l'accumulation de risques à moyen terme auxquels s’ajoutent de fortes incertitudes, les autorités de surveillance doivent continuer à suivre de près la qualité des actifs, y compris dans le domaine des prêts immobiliers, et en particulier des actifs qui ont bénéficié de mesures de soutien », note le rapport.

Inquiétudes sur l’immobilier

Concernant le marché immobilier, les superviseurs voient en un repricing potentiel une inquiétude supplémentaire pour le secteur financier européen. « Le marché de l'immobilier résidentiel de l'UE connaît une croissance rapide, principalement due aux pratiques dominantes en matière de travail à domicile, aux taux d'emprunt très bas et à la reprise économique, les prix dépassant très probablement leurs valeurs fondamentales », avertissent-ils.

La situation pourrait être encore plus compliquée pour l’immobilier commercial, plus vulnérable aux changements structurels dans l'ère post-pandémique. Des valorisations trop élevées sur les marchés financiers et immobiliers pourraient entraîner des corrections brutales, notamment dans un contexte de hausse des rendements, analyse le rapport.

Autre recommandation des superviseurs, la mise en place d’un suivi attentif de l’impact des nouvelles hausses potentielles de rendements et des revirements soudains des primes de risques sur les institutions financières et les investisseurs. La liquidité des fonds, en particulier celles des fonds de dette d'entreprises, doit également être surveillée de près si la liquidité du marché se détériore en cas de tensions plus importantes sur le marché, pointe aussi le rapport.

Les superviseurs européens sont par ailleurs préoccupés par les investisseurs particuliers, leur participation aux marchés ayant augmenté de façon notable ces dernières années. Ils estiment que les régulateurs devraient contrôler les risques encourus par les investisseurs particuliers qui achètent des actifs en espérant une croissance significative des prix, sans se rendre compte des risques élevés que cela induit.

Plus d’ESG requis

Aussi les institutions financières doivent-elle intégrer davantage les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies commerciales et leurs structures de gouvernance selon les superviseurs.

« Elles doivent prendre en compte les risques ESG dans leur appétit pour le risque et leur processus interne d'allocation du capital. Les institutions financières doivent continuer à développer des méthodologies et des approches pour tester leur résilience à long terme face aux facteurs et risques ESG. En outre, le manque de données continue de remettre en question l'intégration des considérations ESG dans la gestion des risques, les processus d'investissement et les conseils en investissement des institutions financières », souligne le rapport.

Enfin, les institutions financières devraient renforcer leurs mesures de cyber-résilience et se préparer à une augmentation potentielle des cyber-attaques et de leurs conséquences à l'avenir. La fréquence des cyber-incidents atteint des proportions jamais vues auparavant, constatent les superviseurs européens.