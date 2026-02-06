Les installateurs américains de panneaux solaires sur les toits suppriment des emplois et se restructurent en raison de l'expiration des subventions accordées aux propriétaires

L'expiration du crédit d'impôt fédéral de 30 % pour les propriétaires déclenche un ralentissement et des licenciements dans le secteur de l'énergie solaire résidentielle

Les installations devraient chuter brusquement en 2026, retardant la reprise de l'industrie

Les installateurs se tournent vers des modèles de propriété par des tiers qui continuent à bénéficier des incitations fédérales

Les entreprises américaines spécialisées dans l'énergie solaire résidentielle se préparent à une chute brutale de leurs activités cette année après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral qui a contribué à une croissance rapide pendant plus d'une décennie, entraînant des licenciements, des restructurations et quelques faillites d'entreprises.

Le crédit d'impôt fédéral de 30 % accordé aux propriétaires qui achètent des systèmes de toiture a expiré à la fin de l'année 2025 dans le cadre de la réforme fiscale du président Donald Trump. Cela a entraîné une forte contraction du segment de l'industrie solaire, le plus exigeant en main-d'œuvre, à un moment où il était déjà affaibli par les taux d'intérêt élevés et la diminution des incitations au niveau de l'État .

"Nous allons assister, d'ici juillet, à un marché très maigre qui aura du mal à se maintenir", a déclaré Chris Castro, responsable du développement durable chez Climate First Bank, qui propose des prêts solaires.

Enphase ENPH.O , qui produit des micro-onduleurs qui transforment l'énergie solaire en énergie utilisable, a déclaré le mois dernier qu'elle supprimerait 160 emplois, soit 6 % de sa main-d'œuvre, et réduirait ses coûts d'exploitation en raison du changement de politique.

Freedom Forever, deuxième installateur résidentiel du pays derrière Sunrun RUN.O , a abandonné 10 de ses 30 marchés nationaux et licencié environ 20 % de ses employés, a déclaré Ben Airth, directeur des politiques, à Reuters.

D'autres entreprises ont fait faillite.

Purelight Power, un installateur basé dans l'Oregon et présent dans une douzaine d'États, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites le 30 décembre, ce qui a eu un impact sur environ 200 travailleurs.

TriSMART Solar, basée au Texas, a cessé ses activités à la fin de l'année dernière, selon des messages d'employés sur LinkedIn. Son directeur général n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Depuis son entrée en fonction l'année dernière, M. Trump a promulgué de nombreuses réductions des subventions accordées aux énergies propres, arguant que les énergies solaire et éolienne sont plus coûteuses et moins efficaces que les combustibles fossiles et rejetant les inquiétudes concernant le changement climatique.

DES PROJECTIONS DÉSASTREUSES POUR LES INSTALLATIONS SOLAIRES

L'année dernière, la société d'analyse solaire Ohm Analytics a revu à la baisse ses prévisions concernant les installations de panneaux solaires résidentiels en raison de la perte du crédit d'impôt. Elle s'attend désormais à ce qu'elles diminuent de 20 % en 2026, au lieu d'augmenter de 8 %.

Wood Mackenzie, quant à lui, prévoit que les installations tomberont à leur niveau le plus bas depuis 2020 - lorsque la pandémie de COVID-19 a gelé le marché - et qu'elles ne se redresseront pas avant la fin de la décennie.

Cette chute pourrait empêcher les États-Unis de répondre à la demande croissante d'électricité due à la prolifération de nouveaux centres de données, ce qui compromettrait l'un des principaux objectifs politiques de l'administration, selon les acteurs du secteur.

"C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de répondre à l'augmentation de la demande", a déclaré Emily Walker, directrice du contenu et des idées chez EnergySage, une société de commercialisation d'énergie solaire en ligne qui s'est maintenant diversifiée dans les pompes à chaleur et d'autres équipements d'énergie domestique.

La société a déclaré que la perte de l'incitation fédérale a allongé la période d'amortissement typique pour les systèmes de toiture d'environ sept ans à dix ans et a rendu les systèmes plus chers d'environ 8 000 dollars pour les propriétaires.

LA PROPRIÉTÉ D'UN TIERS DEVIENT PLUS POPULAIRE

Un segment du marché reste toutefois à l'abri : les entreprises comme Sunrun qui possèdent des systèmes de toiture et vendent l'électricité aux propriétaires dans le cadre de contrats d'abonnement peuvent toujours prétendre à un crédit d'impôt fédéral distinct et répercuter les économies réalisées sur les clients.

Par conséquent, de nombreux installateurs qui s'adressaient auparavant aux acheteurs au comptant ou sous forme de prêt se tournent désormais vers les financiers qui proposent des modèles de propriété par des tiers (TPO).

"Les gens cherchent à économiser, et ce produit TPO est le moyen le plus rapide de le faire", a déclaré Zac Hare, vice-président des ventes résidentielles chez Lumina Solar, basé dans le Maryland.

Enphase et Freedom Forever ont lancé , avec des partenaires financiers, des produits de financement de la propriété par des tiers qui permettent aux clients de devenir propriétaires d'un système après plusieurs années de location.

D'autres installateurs s'associent à des sociétés telles que IGS Energy et HDM Renewable Finance pour proposer des structures similaires.

Mais certains acteurs du secteur estiment que le crédit-bail crée trop de complications pour les propriétaires, en particulier lors de la vente d'un bien immobilier.

"Je ne vois pas l'intérêt d'un crédit-bail pour un propriétaire", a déclaré Tom Mills, directeur des ventes techniques chez l'installateur Alpenglow Energy à Park City, dans l'Utah.