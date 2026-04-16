Les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent aux États-Unis, le marché de l'emploi reste stable

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocation chômage a diminué la semaine dernière, suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables, bien que les employeurs soient prudents quant à l'embauche de nouveaux travailleurs alors que le conflit au Moyen-Orient jette une ombre sur l'économie.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 11 000 pour atteindre 207 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 avril, a déclaré le département du travail jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes sont restées dans la fourchette 201 000-230 000 pour cette année. Alors que les licenciements restent faibles, le choc pétrolier provoqué par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran pourrait freiner l'embauche.

Le Livre beige de la Réserve fédérale a montré mercredi que "plusieurs districts ont noté une augmentation de la demande de travailleurs temporaires ou contractuels, les entreprises restant prudentes avant de s'engager dans des embauches permanentes." Le rapport, qui s'appuie sur des informations recueillies au début du mois d'avril, indique également que le conflit au Moyen-Orient "a été cité comme une source majeure d'incertitude qui a compliqué la prise de décision en matière d'embauche, de fixation des prix et d'investissement en capital, de nombreuses entreprises adoptant une position d'attente." Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 35 % depuis le début de la guerre à la fin du mois de février. La hausse des prix du pétrole a fait augmenter les prix à la consommation et les prix à la production en mars, comme l'ont montré récemment les données du gouvernement. Le président Donald Trump a imposé un blocus du détroit d'Ormuz, interrompant le commerce maritime à destination et en provenance de l'Iran.

Le marché du travail était déjà dans une phase d'attente avant la guerre, que les économistes attribuent à l'incertitude découlant des droits de douane à l'importation et des déportations massives décidées par Trump. Le conflit au Moyen-Orient n'était qu'une couche supplémentaire d'incertitude pour les entreprises, selon les économistes. Lenombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 31 000 pour atteindre 1,818 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 avril, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Les demandes dites continues ont chuté par rapport aux niveaux élevés de l'année dernière, probablement en partie parce que les personnes ont épuisé leur droit aux prestations, limitées à 26 semaines dans la plupart des États. Les données n'incluent pas certains jeunes chômeurs, qui ont généralement peu ou pas d'antécédents professionnels. Le marché de l'emploi pour ce groupe reste difficile.