Les inquiétudes concernant les dépréciations d'obligations mettent à mal les bénéfices d'UBS

Bénéfice net en hausse de 74% à 2,5 milliards de dollars contre 1,29 milliard de dollars de consensus

UBS va faire appel de la décision du tribunal sur la dépréciation de l'obligation AT1 de Credit Suisse

Les incertitudes économiques et la fermeture du gouvernement américain assombrissent les perspectives

UBS UBSG.S a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, mais l'attention des investisseurs s'est rapidement portée sur les milliards de passifs que la première banque suisse pourrait avoir à supporter en raison de la dépréciation contestée d'obligations lors de son rachat de son rival Credit Suisse.

UBS a déclaré qu'elle avait l'intention de faire appel d'une décision du tribunal suisse , déjà contestée par l'autorité nationale de régulation des marchés FINMA, qui a jugé illégale la dépréciation de 16,5 milliards de francs suisses (20,80 milliards de dollars) d'obligations AT1 du Credit Suisse lors de son rachat par UBS sous l'égide de l'État. S'il est confirmé, ce jugement pourrait entraîner des milliards de passifs, mais UBS a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de constituer des provisions en rapport avec cette affaire.

"Nous ne pensons pas qu'il y ait un passif", a déclaré Todd Tuckner, directeur financier, aux analystes.

"Nous pensons que la dépréciation était conforme aux conditions contractuelles des instruments AT1 et à la législation applicable. Il a toutefois précisé que la banque n'était pas indemnisée par le gouvernement suisse.

UBS a déclaré que la procédure d'appel prend généralement environ un an, tandis que toute procédure ultérieure pourrait prendre plusieurs années.

Les actions de la banque ont gagné 2,5 % dans les premiers échanges après avoir annoncé une augmentation de 74 % du bénéfice trimestriel à 2,5 milliards de dollars, soit près du double de l'estimation consensuelle, mais elles ont ensuite abandonné les premiers gains et se sont échangées en dernier lieu en baisse de 0,9 %.

Tout en notant une série de résultats solides, les analystes de Citi ont souligné un manque de clarté concernant le futur modèle d'entreprise de la banque, étant donné la pression exercée par la Suisse sur UBS pour qu'elle augmente son capital de base dans le cadre des efforts visant à sauvegarder la stabilité financière.

Les procédures judiciaires autour de la dépréciation des obligations de Credit Suisse ajoutent une nouvelle couche d'incertitude, ont-ils déclaré.

Andreas Venditti, analyste à la Banque Vontobel, a déclaré que ces procédures pesaient sur le cours de l'action, même si la banque a assuré qu'elle ne voyait pas la nécessité de mettre de côté des capitaux supplémentaires.

LES RACHATS D'ACTIONS SONT EN BONNE VOIE, SELON UBS

Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, a également déclaré que la banque était confiante dans ses projets de rachat d'actions à hauteur de 3 milliards de dollars cette année et dans ses objectifs financiers pour 2026.

"Nous allons mener à bien notre plan de rachat d'actions en cours", a déclaré Sergio Ermotti, ajoutant qu'UBS s'attendait, à la fin de l'année, à constituer des provisions pour les rachats d'actions à exécuter en 2026.

UBS a toutefois noté que les incertitudes économiques mondiales, la force du franc suisse et la hausse des tarifs douaniers américains assombrissaient les perspectives de l'économie suisse.

Alors que l'activité des transactions devrait rester saine au quatrième trimestre, "le sentiment peut changer rapidement lorsque la confiance dans les perspectives est mise à l'épreuve", a déclaré la banque dans un communiqué.

Elle a mentionné une fermeture prolongée du gouvernement américain comme un facteur qui pourrait retarder les activités du marché des capitaux.

REPRISE DE PROVISIONS JURIDIQUES UBS a affiché ses meilleurs résultats depuis que des facteurs exceptionnels liés à l'intégration de Credit Suisse ont conduit à un bénéfice de plus de 27 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023.

Une reprise de provisions juridiques d'une valeur de 688 millions de dollars a contribué à ce résultat supérieur. Elles étaient principalement liées à la résolution de l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles du Credit Suisse et à un cas d'UBS en France.

UBS a attiré 38 milliards de dollars d'argent frais net dans sa division de gestion de fortune mondiale et 18 milliards de dollars dans la gestion d'actifs, ce qui porte le total des actifs investis à près de 7 000 milliards de dollars.

Les fortes entrées de fonds en Asie ont plus que compensé les sorties de fonds dans les Amériques, où UBS a déposé cette semaine une demande de licence bancaire aux États-Unis .

Dans la division banque d'investissement d'UBS, les revenus ont bondi de 52% en glissement annuel dans le secteur bancaire mondial et de 14% dans le secteur du négoce, marquant un troisième trimestre record pour ces deux secteurs d'activité.

L'intégration du Credit Suisse s'est poursuivie, plus des deux tiers des comptes clients ayant déjà été transférés, selon UBS.

La banque, qui a fait pression pour assouplir les règles proposées en matière de capital qui, selon elle, nécessiteraient 24 milliards de dollars supplémentaires, a déclaré qu'elle continuerait à contribuer au débat sur la réglementation bancaire en Suisse, sans fournir d'autres détails.

Reuters a rapporté le mois dernier que la Suisse et UBS signalent, en privé, une volonté de compromis sur les règles de capital, ouvrant potentiellement la voie à un accord du Parlement sur des exigences plus faibles acceptables pour le gouvernement et la banque.

(1 dollar = 0,7931 franc suisse)