Les industries pétrochimiques du Golfe de Bahreïn déclarent que l'incendie est maîtrisé dans leurs unités après l'attaque d'un drone iranien

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La Gulf Petrochemical Industries Company de Bahreïn a déclaré qu'un incendie survenu dans ses unités d'exploitation à la suite d'une attaque de drone iranien avait été maîtrisé, a rapporté dimanche l'agence de presse de l'État bahreïni.

Aucun blessé n'a été signalé et les équipes procèdent actuellement à l'évaluation des dommages causés par l'incident, a précisé l'agence de presse.

GPIC est une coentreprise qui produit des produits pétrochimiques et des engrais. Elle est détenue par le gouvernement de Bahreïn, SABIC Agri-Nutrients Co 2020.SE et Petrochemical Industries Co du Koweït.