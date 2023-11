Les industriels français de la Chimie visent une réduction de 49% de leurs émissions d'ici 2030

(AOF) - France Chimie dévoile la nouvelle trajectoire de décarbonation des entreprises du secteur chimique en France, avec des scénarios conduisant à "une réduction supplémentaire de 41 % à 49 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 2015". L’organisation professionnelle précise que les 16 sites de la Chimie les plus émetteurs de gaz à effet de serre - qui concentrent 60 % des émissions de la filière - ont établi une première feuille de route de décarbonation.

Pour y parvenir, la Chimie compte s'appuyer dans un premier temps sur "la production de chaleur décarbonée issue de la biomasse et des déchets, l'efficacité énergétique, l'abattement de gaz à fort pouvoir d'émission . Les soutiens de France Relance ont permis de lancer 74 projets de décarbonation s'appuyant sur ces technologies.

Dans un second temps le secteur s'appuiera sur des technologies "moins matures" telles que "l'électrification des procédés, la capture et stockage de CO2 et l'hydrogène bas-carbone" alors que des stratégies nationales sont en cours d'élaboration pour accélérer ces deux derniers leviers.

Depuis 1990, les efforts et les innovations des entreprises de la Chimie ont permis de réduire de 65 % leurs émissions de gaz à effet de serre, alors même que la valeur ajoutée du secteur augmentait de 26 %, rappelle France Chimie.