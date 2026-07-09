Les industriels américains en 1ère ligne pour profiter du réarmement de l'Europe ?

Le sommet 2026 de l'OTAN marque une nouvelle étape dans le renforcement des dépenses militaires des Alliés, avec plusieurs accords industriels majeurs destinés à accroître les capacités de production en Europe... tout en bénéficiant aux groupes américains du secteur de la défense.

Donald Trump annonce que le sommet de l'OTAN à Ankara a débouché sur 3 MdUSD de contrats et de coentreprises dans la défense, destinés à renforcer la base industrielle américaine et à soutenir la montée en puissance des capacités de production de l'Alliance.

Les annonces concernent notamment la création par Lockheed Martin d'un centre européen de maintenance des missiles Patriot PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), un partenariat avec Rheinmetall pour produire les missiles tactiques ATACMS (Army Tactical Missile System) en Europe, ainsi qu'une étude de faisabilité menée par RTX et le département de la Guerre sur une extension de la production des missiles AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Le sommet a également été marqué par des lettres d'intention de Northrop Grumman avec 10 pays pour l'acquisition de drones de surveillance maritime MQ-4C Triton, l'achat de missiles Stinger de Raytheon (RTX) par l'Allemagne et les Pays-Bas, sous réserve d'une production européenne, ainsi que des projets associant Boeing et Rheinmetall-Italie sur la bombe guidée SDB-I (Small Diameter Bomb) et Anduril sur la fourniture de missiles Barracuda-500 à la Pologne, accompagnée de la création d'une ligne de production locale.

La Maison-Blanche rapporte que ces projets s'appuieront sur des coalitions d'approvisionnement entre Alliés afin de mutualiser la demande, réduire les coûts unitaires, accélérer les cadences de production et combler les déficits de capacités. Selon Washington, cette dynamique doit également offrir de nouvelles opportunités commerciales aux petites et moyennes entreprises américaines du secteur.

L'administration américaine rappelle par ailleurs que les Alliés de l'OTAN se sont engagés à consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035. Washington se frotte les mains : les dépenses européennes de défense ont soutenu près de 200 000 emplois aux Etats-Unis en 2025 tandis que les pays membres ont acquis plus de 54 MdsUSD d'équipements militaires américains cette année-là.

Pour rappel, mardi 7 juillet 2026, lors du Forum de l'industrie de défense organisé en marge du sommet de l'OTAN, les Alliés ont annoncé qu'ils investiront plus de 40 MdsUSD dans les capacités de lutte contre les drones au cours des cinq prochaines années. Ils se sont également fixé pour objectif de former cinq fois plus d'opérateurs de drones d'ici à la fin de 2027.