Les indices plongent après une déclaration du guide suprême iranien

Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien, a ordonné que l'uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires reste en Iran, rapporte des sources citées par Reuters. Le leader chiite a été clair : aucun stock d'uranium enrichi ne doit quitter le pays.

Les responsables iraniens estiment en effet que l'exportation de ce matériau rendrait le pays plus vulnérable à de futures attaques américaines ou israéliennes.

Cette déclaration éloigne la perspective d'une négociation rapide avec les Etats-Unis, alors que Trump a maintes fois répété que l'obtention de l'arme atomique par Téhéran constituait une ligne rouge absolue.

En réaction, les indices européen ont immédiatement plongé : le DAX recule de 0,3%, le Footsie cède 0,4% et le CAC abandonne 0,6%.