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Les indices plongent après une déclaration du guide suprême iranien
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 12:55

Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien, a ordonné que l'uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires reste en Iran, rapporte des sources citées par Reuters. Le leader chiite a été clair : aucun stock d'uranium enrichi ne doit quitter le pays.

Les responsables iraniens estiment en effet que l'exportation de ce matériau rendrait le pays plus vulnérable à de futures attaques américaines ou israéliennes.

Cette déclaration éloigne la perspective d'une négociation rapide avec les Etats-Unis, alors que Trump a maintes fois répété que l'obtention de l'arme atomique par Téhéran constituait une ligne rouge absolue.

En réaction, les indices européen ont immédiatement plongé : le DAX recule de 0,3%, le Footsie cède 0,4% et le CAC abandonne 0,6%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 13:12

    Très bon raisonnement .Grace a leur uranium enrichi les Iraniens ne sont pas du tout exposés aux attaques américaines et israéliennes .

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