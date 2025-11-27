Les indices européens flirtent avec l'équilibre, Trigano et Remy Cointreau se distinguent

(AOF) - Pour cette avant-dernière séance du mois de novembre, les marchés européens sont proches de la stabilité, dans un contexte d’anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis en décembre. La séance va être d'un calme continu avec la fermeture des marchés américains ce jeudi en raison de Thanksgiving. Côté valeurs, Trigano occupe la place de leader du SBF 120. Le marché a salué ses perspectives pour 2026. Rémy Cointreau progresse à la faveur d’un retour à la croissance attendue au second semestre. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,03% à 8098 points. L'Eurostoxx 50 cède 0,04% à 5653 points.

En Europe, Puma (+14,76% à 19,52 euros) bondit à Francfort alors que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products, ferait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque allemande, rapporte Bloomberg. Cette société cotée à la bourse de Hong Kong, travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat de l'équipementier européen. Elle pourrait s'associer à une société de capital-investissement dans le cas où elle décide donner suite à cette offre, selon l'agence de presse citant des sources proches du dossier.

A Paris, Trigano (+11,37%, à 164,60 euros) signe la meilleure performance du SBF 120 après avoir publié, sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes. Le marché apprécie également les perspectives pour 2026. Lors de son exercice 2024-2025, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 32,9%, à 335,9 millions d'euros, soit une marge de 9,2% sur un chiffre d'affaires, déjà connu, de 3,66 milliards d'euros (-6,8%).

Rémy Cointreau (+3,10% à 39,30 euros) enregistre une des plus fortes progressions du SBF 120 après la publication ce matin de résultats moins pire que prévu au premier semestre de son exercice 2025/2026. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 108,7 millions d'euros, en baisse de 13,6% en organique contre un recul anticipé de 17,4%. Il s'est replié en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable. Déjà connu, le chiffre d'affaires a reculé de 8,3% en données publiées, à 489,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,8% en rythme annuel en octobre. Elle est en ligne avec les attentes des économistes. Elle est ressortie à 2,8% en septembre. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,2 en novembre. Il est en ligne avec les anticipations des économistes. Il était ressorti à -14,2 en octobre.

A 13h30, les investisseurs prendront connaissance des Minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE

Sur le marché des devises, l'euro cède 0,08% à 1,1587 dollar.