Les indices européens dans le vert, le luxe booste le CAC 40

(AOF) - En repli à mi-séance, les marchés européens ont achevé la première séance de la semaine dans le positif, hormis le Dax, dans un contexte géopolitique toujours aussi tendu. Le CAC 40 a avancé de 0,46% à 7576,02 points et l’Eurostoxx 50 a gagné 0,27% à 4968,19 points. Aux Etats-Unis, la tendance est inverse. Le Dow Jones recule de 0,38% vers 17h50.

La séance a été marquée par les chiffres des ventes au détail en août en zone euro. Il a augmenté de 0,2% alors qu'en juillet 2024, il était resté stable.

Au sujet des taux directeurs en Europe, dans un entretien accordé au journal italien La Repubblica, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a affirmé que " la BCE va très probablement réduire ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion d'octobre. Il fait savoir que "l'inflation est tombée en dessous de l'objectif de 2% de la BCE en septembre et que la mesure de base devrait progressivement se rapprocher de ce niveau en 2025".

Côté valeurs, Ubisoft connaît un début de semaine volatil après sa flambée (+33%) de vendredi provoquée par une rumeur de presse à propos d'un possible rachat par ses 2 principaux actionnaires, Tencent et la famille Guillemot.

En outre, Rubis a affiché une des plus fortes hausses du SBF 120 après avoir annoncé un programme de rachats d'actions qui portera sur un maximum de 1 million d'actions et un prix plafond de 50 euros par titre.

Le CAC 40 a été soutenu par les valeurs du luxe (Kering, LVMH, Hermès) dans l'anticipation d'une conférence de presse à laquelle participeront de hauts fonctionnaires de la principale agence de planification économique de la Chine. Le thème sera : "la mise en œuvre systématique d'un ensemble de politiques supplémentaires pour promouvoir solidement la croissance économique, l'optimisation structurelle et un élan soutenu de développement", rapporte Reuters.

Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole continuent de progresser. Le baril de WTI dépasse les 75 dollars et le Brent dépasse les 80 dollars alors que les investisseurs attendent la réplique israélienne à la récente attaque iranienne.

Si la géopolitique reste l'une des principales préoccupations des investisseurs, ils attendent cette semaine les minutes de la Fed (mercredi) et les données de l'inflation aux Etats-Unis au mois de septembre (jeudi). Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain a dépassé 4% et évolue au plus haut depuis début août.

Sont attendus cette semaine aux Etats-Unis, les premiers résultats d'entreprises pour le troisième trimestre (Pepsico, BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo).