Les indices européens dans le rouge après les nouvelles offensives tarifaires de Trump

(AOF) - Les marchés européens se replient nettement, pénalisés par les publications de résultats d'entreprises et les nouvelles taxes de l'administration américaine. Donald Trump a signé hier soir un décret imposant des droits de douane pour plusieurs dizaines de pays compris entre 10 et 41%. Le Japon, la Corée et l'Europe ont déjà trouvé un accord. Lanterne rouge du CAC 40, TP dévisse après des résultats semestriels décevants et des prévisions pessimistes concernant sa croissance annuelle. Vers 12h, le CAC 40 cède 1,98% à 7617 points. L'Eurostoxx 50 perd 1,72% à 5228 points.

En Europe, Salvatore Ferragamo (-2,41% à 4,86 euros) se replie à Milan en raison d'une nette dégradation de ses comptes au premier semestre 2025. Sur cette période, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros en baisse de 9,4% à taux de change courants et de 7,1% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2024. " Le résultat a été impacté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le scénario difficile du commerce de gros et la faiblesse persistante de la zone Asie-Pacifique ", explique l'entreprise italienne de luxe

A Paris, lanterne rouge de CAC 40, TP plonge de 18,22% à 70,10 euros, au plus bas depuis 2016, au lendemain de la publication de résultats semestriels décevants qui s'accompagnent de prévisions pessimistes concernant sa croissance annuelle. L'ex-Teleperformance accumule les déboires : son nouveau plan stratégique "Future Forward" avait déjà provoqué une chute du titre. TP a dévoilé un résultat net part du groupe de 249 millions d'euros contre 291 millions un an plus tôt à la même période. Son Ebita courant s'affiche à 697 millions d'euros contre 703 millions.

Atos (+2,37% à 27,86 euros) progresse après avoir confirmé ses perspectives annuelles et avoir vu sa rentabilité s'améliorer au premier semestre. La marge opérationnelle atteint 113 millions d'euros, en progression organique de 15% par rapport à la période correspondante de 2024, représentant 2,8% des ventes, en amélioration organique de 80 points de base. Pour sa part, le chiffre d'affaires du groupe informatique a chuté de 19% sur un an, à 4,02 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

S'étant redressé de 49,5 en juin à 49,8 en juillet, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global et conçu pour mesurer la performance globale du secteur, a atteint un sommet de trois ans. Il s'est établi juste en dessous de la barre du 50 du sans changement, signalant ainsi une quasi-stabilisation de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro.

À 48,2, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement en juillet. Proche de son niveau de juin (48,1), il continue de signaler une détérioration modérée de la conjoncture du secteur manufacturier français. Cette quasi-stagnation de l'indice PMI par rapport au mois précédent masque toutefois l'orientation préoccupante de certains sous-indices de l'enquête, en particulier celui des nouvelles commandes, composant principal de l'indice global (30%).

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière allemande s'est établi à 49,1 en juillet. Il s'agit d'une légère hausse par rapport au mois de juin (49,0) et de la valeur la plus élevée depuis près de trois ans. La production a augmenté pour le cinquième mois consécutif dans le secteur manufacturier allemand en juillet, selon la dernière enquête HCOB PMI. Toutefois, la reprise s'est essoufflée, les entreprises ayant signalé un ralentissement de l'augmentation des nouvelles commandes et des ventes à l'exportation.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en juillet sera publié à 14h30 avant l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet à 16h00.

Vers 12h, l'euro perd 0,06% à 1,1411 dollar.