Les indices européens dans le positif, des avancées diplomatiques dans le conflit en Ukraine

(AOF) - Portés par l’espoir d’un apaisement en Ukraine après les discussions entre Trump et Zelensky, les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser " d'ici dix jours " les garanties de sécurité pour l'Ukraine a annoncé le président ukrainien qui réitère sa volonté d'obtenir "une paix réelle" dans le conflit avec la Russie. Vendredi, les yeux seront tournés vers le colloque de Jackson Hole avec le discours attendu de Jerome Powell, patron de la Fed. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 7979 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,94% à 5485 points.

En Europe , Berenberg a maintenu sa recommandation à Neutre sur Iberdrola (+0,86% à 16,36 euros) mais a relevé son objectif de cours de 14 à 17,50 euros. " Iberdrola se rapproche d'un point idéal réglementaire en intensifiant ses investissements dans les réseaux générateurs de croissance. D'ici décembre, la société aura une grande visibilité sur la rémunération dans les principales zones géographiques pour son activité Réseaux, à un moment où les réseaux énergétiques mondiaux nécessitent un niveau d'investissement sans précédent sur plusieurs années ", explique l'analyste pour justifier sa décision.

À Paris, TP (+1,10%, à 73,40 euros) s'est distingué au sein du CAC 40 et a enregistré une quatrième séance consécutive de hausse. L'ajustement à la baisse des perspectives annuelles du groupe a contraint TP Icap Midcap à revoir ses estimations explique la banque d'affaires qui est restée à Conserver sur le titre TP, mais a abaissé de 92 à 91 euros son objectif de cours. " Pour mémoire, nous avions ajusté nos estimations de MopC (marge opérationnelle courante) sur le fondement des investissements annoncés dans la transformation et l'IA (200 millions d'euros par an soit 800 millions d'euros sur 4 ans). Nous supposons 14% de MopC en 2026 et 2027 et une MopC de 15% en 2028 sous la guidance du groupe (15,5%) ", fait savoir TP Icap Midcap.

Les valeurs de la défense : Thales (bon dernier du CAC 40 avec un repli de 4,11% à 228,80 euros), Exosens (lanterne rouge du SBF 120, en recul de 6,25% à 39 euros), Dassault Aviation (-3,10% à 269,20 euros), Rheinmetall (-4,61% à 1572 euros), Leonardo (-9,47% à 44,64 euros) se sont repliées, suite aux légères avancées diplomatiques sur le dossier ukrainien. Les États-Unis " seront impliqués " dans la sécurité future de l'Ukraine, a déclaré Donald Trump. " Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là-bas, que c'est l'Europe, mais nous allons aussi les aider ", a indiqué hier devant la presse le président américain. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser " d'ici dix jours " les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays, en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il réitère sa volonté d'obtenir " une paix réelle " et non " une pause ".

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, au mois de juillet, les mises en chantier ont progressé de 5,2%, à 1,428 million d'unités, contre 1,358 million en juin (chiffre révisé à la hausse). Les analystes s'attendaient à un repli autour de 1,290 million.

Selon des données préliminaires, aux États-Unis, le nombre de permis de construire attribué a reculé de 2,8% au mois de juillet, à 1,354 million d'unités. Les analystes s'attendaient à une quasi-stabilité à 1,390 million, après 1,393 au mois de juin.

Sur le marché des devises, vers 17h45, l'euro est stable face au billet vert à 1,1662 dollar.