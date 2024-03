Les indices européens clôturent le premier trimestre avec des nouveaux records

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en petite hausse la dernière séance de cette semaine écourtée en raison du Vendredi Saint. Le CAC 40, qui a touché en fin de matinée un nouveau plus haut en séance à 8253,59 points, a glané 0,01% à 8205,81 points et progressé de 8,94% sur le dernier trimestre. De son côté, l’EuroStoxx 50 a grappillé 0,07% à 5085,41 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent à l’équilibre avec un Dow Jones qui grignote 0,05%, vers 17h45.

Avant de se mettre en pause durant le long week-end de Pâques, les Bourses européennes ont terminé en territoire positif.

Même si les marchés seront fermés vendredi, de Paris à Londres en passant par New-York, la journée de demain ne s'annonce pas pour autant dépourvue d'intérêt. Et pour cause, elle sera le théâtre de la principale statistique attendue cette semaine : l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice PCE représente un indicateur d'inflation particulièrement surveillé par la Fed qui, la semaine dernière, a conforté l'idée de trois baisses de taux d'intérêt pour cette année.

"Bien sûr, le risque d'avoir une inflation un peu plus persistante qu'espéré demeure. Mais à ceux qui craignent que le dernier kilomètre soit le plus difficile, la Réserve fédérale vient rappeler que le dernier kilomètre est aussi… le plus proche de la ligne d'arrivée ! Si les pressions inflationnistes ne s'intensifient pas, elle devrait donc entamer son cycle de baisse en juin prochain", développe Emile Gagna, économiste chez Candriam.

Casino boit la tasse

Par ailleurs, l'inflation préliminaire de mars en France figure également au menu de demain.

Ce jeudi, aux Etats-Unis, le produit intérieur brut a augmenté de 3,4% en rythme annuel au quatrième trimestre 2023 selon la troisième estimation. Les économistes anticipaient une croissance de 3,2%. Au troisième trimestre, il avait augmenté de 4,9%.

Au Royaume-Uni, le PIB a reculé de 0,2% en rythme annuel. Il est en ligne avec les attentes. Il avait augmenté de 0,3% le trimestre précédent.

En France, au rayon des valeurs, Casino a vécu un jeudi noir, s'effondrant de plus de 60% dans le sillage de la réalisation effective d'une restructuration financière massivement dilutive. Les perspectives décevantes de Soitec ont provoqué une chute du titre.

De son côté, VusionGroup s'est envolé en Bourse à la faveur de résultats annuels meilleurs que prévu.