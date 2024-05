Les indices européens brillent, le CAC 40 au-delà des 8000 points

(AOF) - Les marchés européens ont encore clôturé en hausse, après la publication de nouveaux résultats d'entreprises favorables. L'indice CAC 40 est repassé au-dessus de la barre des 8000 points. Il a gagné 0,99% à 8075,68 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,19% à 5015,77 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en légère hausse. Le Dow Jones s'adjuge 0,19% vers 17h30.

Les spiritueux se démarquent, Bouygues déçoit

Tour à tour, les entreprises cotées dévoilent leurs résultats trimestriels, animant les marchés. Ce mardi, Bouygues a fini à la dernière place du CAC 40 après avoir dévoilé des comptes trimestriels décevants. Sa performance a été marquée notamment par un résultat opérationnel plus faible que prévu.

En revanche, UBS a affiché la plus forte hausse de l'indice suisse, SMI. La banque suisse a renoué avec les profits au premier trimestre qui sont bien plus élevés qu'anticipé. Elle a entraîné dans son sillage les autres banques européennes.

Outre les résultats d'entreprises, l'action Pernod Ricard a figuré parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 et celle de Rémy Cointreau parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Ces hausses font suite à une déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse hier en présence du président chinois Xi Jinping. Le président de la France a évoqué le "souhait" de son homologue chinois de ne pas "voir appliquer les mesures provisoires visant le cognac français.

En outre, la séance de ce mardi a été marquée par la publication de plusieurs statistiques en Europe. En mars 2024, le volume des ventes au détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat.

Entre fin décembre 2023 et fin mars 2024, l'emploi salarié du secteur privé a augmenté de 0,2% en France après un repli de 0,1 % au trimestre précédent.

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE.

Outre-Atlantique, en hausse la veille, les Bourses américaines poursuivent dans cette direction, apaisées par l'espoir de baisses des taux de la Fed cette année.