Les indices de Wall Street terminent en légère baisse sur fond d'inquiétude quant au ralentissement de l'économie après la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

*

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

(Mises à jour à la clôture) par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines ont terminé en légère baisse vendredi, les investisseurs mettant en balance les inquiétudes économiques et l'optimisme quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale après que les données aient montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement ralentie en août.

Les actions des banques ont été les plus touchées, l'indice S&P 500 des banques ayant terminé en baisse.

L'économie américaine a créé 22 000 emplois le mois dernier au lieu d'un 75 000estimés, ce qui confirme l'affaiblissement des conditions du marché du travail, selon le rapport du département du travail ( ).

Les trois principaux indices boursiers américains ont d'abord augmenté et battu des records après la publication de ces données, car les opérateurs de contrats à terme liés au taux directeur de la Réserve fédérale ont augmenté les paris selon lesquels la banque centrale américaine réduira ses taux d'intérêt successivement, à partir de ce mois-ci, avec un assouplissement de 50 points de base à présent sur la table.

Les principaux indices ont terminé bien loin de leurs plus bas niveaux de la séance.

"Il faudra plus d'une mauvaise série de données pour déloger ce marché à ce stade", a déclaré Pete Mulmat, directeur général d'IG North America, société mère de tastytrade, à Chicago.

Les actions de Broadcom AVGO.O ont fortement augmenté, un jour après que le concepteur de puces ait prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations et ait déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'intelligence artificielle s'améliore de manière significative au cours de l'exercice 2026.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 20,52 points, soit 0,32%, pour terminer à 6 481,56 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 4,98 points, soit 0,02%, à 21 702,72. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 209,73 points, soit 0,46%, à 45 404,96.

"Le rapport sur les salaires confirme aujourd'hui le ralentissement du marché du travail et justifie une baisse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis.

"Le marché de l'emploi restera un indicateur très important de l'évolution de la situation économique, mais jusqu'à présent, les dépenses de consommation ont vraiment surpris beaucoup de monde malgré le ralentissement du marché de l'emploi

BofA Global Research a également ajusté ses perspectives à la suite du rapport, prévoyant une réduction d'un quart de point en septembre et en décembre. Les traders considèrent maintenant qu'il y a 11,6 % de chances que les taux soient réduits de 50 points de base ce mois-ci - un changement radical par rapport à l'absence de tels paris il y a un mois, a montré l'outil FedWatch du CME.

Les attentes de baisse des taux ont contribué à soutenir le secteur immobilier .SPLRCR et l'indice du logement de Philadelphie .HGX .

Les actions de Kenvue KVUE.N ont fortement chuté après que le Wall Street Journal a rapporté , citant des personnes familières avec le sujet sans inclure de preuves, que le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoit d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique Tylenol de Kenvue chez les femmes enceintes est potentiellement liée à l'autisme.