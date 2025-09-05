Les indices de Wall Street terminent en baisse, les données sur l'emploi alimentant les inquiétudes économiques

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance des revenus de l'IA

Indices: Dow en baisse de 0,5 %, S&P 500 en baisse de 0,3 %, Nasdaq en baisse de 0,03 %

par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines ont terminé en légère baisse vendredi, les investisseurs ayant mis en balance les inquiétudes économiques et l'optimisme quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale après que les données aient montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement affaiblie en août. Les actions bancaires ont été parmi celles qui ont le plus souffert, l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK terminant en baisse de 2,4%.

Cependant, les actions de Broadcom AVGO.O ont augmenté de 9,4 %, aidant à compenser les pertes du marché, un jour après que le fabricant de puces ait dévoilé une commande de 10 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle de la part d'un nouveau client et qu'il ait prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations.

L'économie américaine a créé 22 000 emplois le mois dernier au lieu des 75 000estimés, ce qui confirme l'affaiblissement des conditions du marché du travail, selon le rapport du département du travail ( ). Les trois principaux indices boursiers américains ont d'abord augmenté et battu des records à la suite de ces données, car les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont augmenté les paris selon lesquels la banque centrale américaine réduira ses taux d'intérêt les uns après les autres, dès ce mois-ci, avec un assouplissement de 50 points de base à présent sur la table.

Les principaux indices ont terminé bien loin de leurs plus bas de la séance.

"Il faudra plus d'une mauvaise série de données pour déloger ce marché à ce stade", a déclaré Pete Mulmat, directeur général d'IG North America, société mère de tastytrade, à Chicago.

Avec autant d'attention portée aux perspectives de taux, les investisseurs en actions américaines seront très attentifs aux données sur l'inflation au cours de la semaine à venir . L'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis est attendu jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 220,43 points, soit 0,48%, à 45 400,86, le S&P 500 .SPX a perdu 20,58 points, soit 0,32%, à 6 481,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 7,31 points, soit 0,03%, à 21 700,39.

Sur la semaine, le Dow a reculé de 0,3%, le S&P 500 a gagné 0,3% et le Nasdaq a progressé de 1,1%.

"Le rapport sur les salaires d'aujourd'hui confirme le ralentissement du marché du travail et justifie une baisse des taux lors de la réunion de la Fed à la fin du mois", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis.

"Le marché de l'emploi restera un indicateur très important de l'évolution de la situation économique, mais jusqu'à présent, les dépenses de consommation ont vraiment surpris beaucoup de monde malgré le ralentissement du marché de l'emploi

BofA Global Research a également ajusté ses perspectives à la suite du rapport, prévoyant une réduction d'un quart de point en septembre et en décembre.

Selon les calculs de LSEG, le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à 7 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 50 points de base lors de sa réunion des 16 et 17 septembre, et à 93 % la probabilité d'une réduction plus habituelle de 25 points de base.

Les attentes de réduction des taux ont aidé le secteur immobilier .SPLRCR à terminer en hausse de 1%, et l'indice du logement de Philadelphie .HGX à faire un bond de 2,1%.

Les actions de Kenvue KVUE.N ont chuté de 9,3% après que le Wall Street Journal a rapporté , citant des personnes familières avec le sujet sans inclure de preuves, que le secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoit d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique Tylenol de Kenvue chez les femmes enceintes est potentiellement liée à l'autisme.

Parmi les autres valeurs en baisse, Lululemon Athletica

LULU.O a chuté de 18,6 % après que le fabricant de vêtements de yoga a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 508 nouveaux sommets et 64 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 704 titres ont progressé et 1 899 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,42 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines a été de 16,95 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 16,05 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.