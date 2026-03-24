Les indices de Wall Street sont mitigés en raison de la hausse des taux d'intérêt et des inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en hausse de 0,18%, S&P 500 en baisse de 0,02%, Nasdaq en baisse de 0,47%

* Jefferies gagne du terrain sur le rapport du japonais SMFG qui envisage une possible rachat

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

* Ares Management et Apollo Global limitent les rachats de fonds

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont été volatils mardi, les prix du pétrole et les rendements du Trésor américain ayant augmenté, tandis que les investisseurs ont réagi aux derniers rapports sur le conflit au Moyen-Orient, un jour après que le marché ait connu un rallye de soulagement suite au report par les États-Unis des frappes sur les centrales électriques iraniennes. Les rendements obligataires ont prolongé leurs gains après une faible vente aux enchères de bons du Trésor à deux ans, ajoutant une pression sur les marchés boursiers, où le Nasdaq composite a été en tête des pertes et le Dow Industrials a perdu de la vitesse avant de repartir à la hausse. Les actions ont également accentué leurs pertes après les rapports du Pentagone qui devrait envoyer des milliers de soldats de la 82e division aéroportée d'élite au Moyen-Orient. Un rapport de Reuters, citant deux personnes familières avec le sujet, a déclaré que cela s'ajouterait au renforcement militaire massif dans cette région, alors même que l'administration Trump a déclaré qu'elle cherchait à négocier avec l'Iran. Mais les indices ont regagné le terrain perdu après que M. Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis discutaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités et que l'Iran avait accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Les indices de Wall Street avaient enregistré lundi leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février, alors que les prix du pétrole chutaient après que M. Trump eut reporté les frappes et annoncé des pourparlers avec l'Iran, même si Téhéran a nié les négociations avec les États-Unis, contestant le commentaire de M. Trump sur les "discussions productives". Mais mardi, le pétrole brut américain a augmenté de plus de 5 %. "Il s'agit d'une sorte de double malheur pour le marché: la hausse des prix du pétrole et celle des taux d'intérêt exercent toutes deux une pression à la baisse sur les actions. C'est une sorte de contexte stagflationniste qui, il va sans dire, n'est pas positif pour le marché boursier", a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomiques au Schwab Center for Financial Research à New York. De plus, les rapports faisant état de l'envoi de troupes supplémentaires au Moyen-Orient pourraient suggérer que "la guerre s'intensifie et s'étendra encore", a déclaré M. Gordon. "En vertu de cela, il y a un délai plus long pour que le flux de pétrole et la production reviennent en ligne. Cela signifie que les prix du pétrole restent élevés plus longtemps et que l'économie mondiale subit un choc plus durable. La situation est pire pour l'Europe et l'Asie, mais les États-Unis ne sont pas complètement à l'abri", a-t-il ajouté. A 14h42, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 82,60 points, soit 0,18%, à 46 291,07, le S&P 500 .SPX perdait 1,33 point, soit 0,02%, à 6 579,67 et le Nasdaq Composite

.IXIC perdait 102,29 points, soit 0,47%, à 21 844,47. Parmi les 11 grands secteurs industriels du S&P 500, l'énergie

.SPNY a tiré les gains vers le haut avec une progression de 2,2%, tandis que les pertes les plus importantes ont été enregistrées par les services de communication .SPLRCL , en baisse de 1,9%, et la technologie .SPLRCT , qui a perdu 0,4%. Pendant ce temps, les inquiétudes concernant le crédit privé ont refait surface après un rapport selon lequel Ares Management

ARES.N a limité les rachats à 5% dans son fonds de crédit privé, ainsi qu'Apollo Global Management APO.N , alors que les demandes de retrait ont bondi. Les deux titres étaient en baisse d'environ 1 %. Leurs homologues Blackstone

BX.N et Carlyle CG.O ont perdu respectivement 2 % et 0,8 %. Plus tôt, une enquête a montré que l'activité commerciale américaine a ralenti à son plus bas niveau depuis 11 mois en mars, car la guerre au Moyen-Orient a augmenté les prix des produits énergétiques et d'autres intrants. La hausse des prix du pétrole a ravivé les craintes d'inflation et compliqué les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026. Les opérateurs ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en attendaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les attentes de hausses ont légèrement augmenté au milieu de l'escalade des tensions la semaine dernière, mais se sont rapidement inversées après les commentaires de Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME . Parmi les mouvements individuels, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 3 % après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group

8316.T travaille sur des plans pour une éventuelle rachat de la banque d'investissement.

Le fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N a chuté de 10% après avoir déclaré qu'il était en pourparlers pour une fusion potentielle avec le groupe de beauté espagnol Puig Brands PUIGb.MC . Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX de 7 400 à 7 650, citant des prévisions de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions sur le crédit privé.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1 à 1 sur le NYSE, où toù l'on comptait 139 nouveaux sommets et 167 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2,019 titres ont progressé et 2,632 ont baissé, les les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,3 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux records sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas.